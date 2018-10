"Am Strang": ZDF zeigt Drama über die Todesstrafe in Singapur (FOTO)

Mainz (ots) -Ein junger Gefängniswärter gerät in einen inneren Konflikt, als ersich mit einem Henker anfreundet. Der Film "Am Strang" von RegisseurJunfeng Boo ist am Montag, 22. Oktober 2018, 23.55 Uhr, im KleinenFernsehspiel des ZDF zu sehen. In der ZDFmediathek ist das Drama, das2016 Premiere bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes inder Kategorie "Un Certain Regard" feierte, bereits ab Sonntag, 21.Oktober 2018, 10.00 Uhr, abrufbar.Der 28-jährige Aiman lebt in Singapur zusammen mit seinerSchwester Suhaila, ansonsten ist er sozial isoliert. Nach seiner Zeitbeim Militär bewirbt er sich als Gefängniswärter in einemHochsicherheitsgefängnis, das auch einen Todestrakt hat. An seinemneuen Arbeitsplatz begegnet Aiman dem charismatischen Rahim, der seitLangem als Henker des Gefängnisses arbeitet und einer dermeistbeschäftigten Scharfrichter der Welt ist. Rahim ist stolz aufseinen Beruf, er sieht sich als Diener des Rechts und arbeitetunablässig daran, die Exekutionen durch den Strang so effektiv,schnell und schmerzlos wie möglich durchzuführen. Zwischen ihm undAiman entsteht eine Freundschaft. Als Rahim Aiman anbietet, seinAssistent zu werden, gerät Aiman in einen Gewissenkonflikt.https://zdf.de/filme/das-kleine-fernsehspielhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDF_DKFhttp://facebook.com/DaskleineFernsehspielhttp://instagram.com/ZDFmediathekAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/DaskleineFernsehspielPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell