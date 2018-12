Am Steuer null Promille: Sicher durch den Weihnachts- und Neujahrsverkehr (FOTO)

Berlin (ots) -Ob Weihnachtsfeier, Wintermarkt oder Silvesterparty -Gelegenheiten für Glühwein, Sekt, Punsch & Co. gibt es am Jahresendegenug. Dabei gilt: Wer trinkt, lässt das Auto stehen. Denn bereitskleine Mengen Alkohol beeinträchtigen die Koordinations-,Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit. Nicht nur das Risiko selbstzu verunglücken steigt, sondern auch das aller anderenVerkehrsteilnehmer. Der ACE, Deutschlands zweitgrößter Autoclub,informiert, warum Alkohol am Steuer keine Option ist.35.326 Unfälle unter Alkoholeinfluss wurden 2017 registriert.Dadurch wurden 16.571 Menschen verletzt und 231 getötet. Zudem erhöhtsich die Schwere der Unfälle unter Alkoholeinfluss. Kamen bei allenUnfällen mit Personenschaden 220 Schwerverletzte auf 1.000 Unfälle,so waren es mit Alkohol sogar 340.Strafrechtliche KonsequenzenAuch bei unfallfreier Fahrt drohen Konsequenzen durch Alkohol amSteuer: Bei Fahrauffälligkeiten gibt es ab 0,3 Promille Fahrverbot,Punkte und Bußgeld. Wer mit 0,5 Promille in eine Polizeikontrollegerät, wird mit bis zu 1.500 Euro und drei Punkten in Flensburg zurKasse gebeten. Unter Umständen muss eine Medizinisch-PsychologischeUntersuchung (MPU) absolviert werden, der sogenannte "Idiotentest".Als "absolut fahruntüchtig" gilt, wer mit mehr als 1,1 Promilleunterwegs ist. Mindestens sechs Monate Führerscheinentzug, Geldstrafeund drei Punkte in Flensburg sind die Folge. Im Falle eines Unfallsriskiert der alkoholisierte Fahrer zudem seinenVollkasko-Versicherungsschutz.Sicheren Heimweg planenIm Vorfeld einer Feier mit voraussichtlichem Alkoholkonsum solltegeklärt werden, wie der Heimweg organisiert wird. Stehen Glühweinoder Sekt auf der Getränkekarte, muss das Fahrzeug konsequent stehenbleiben. Alternativen bieten der öffentliche Nahverkehr oder dasTaxi. Auch Fahrgemeinschaften können eine sinnvolle Lösungdarstellen, wenn vorab geklärt wird, wer fährt.Achtung RestalkoholWer lange feiert, darf sich auch am nächsten Morgen nicht einfachhinter das Steuer eines Autos setzen. Alkohol wird im Körper nurlangsam abgebaut, pro Stunde lediglich 0,1 Promille.Weitere Sicherheitstipps rund um den Straßenverkehr:https://www.ace.de/ratgeber/verkehrssicherheit/sicherheitstipps/Pressekontakt:ACE Pressestelle Berlin, Anja Smetanin,Märkisches Ufer 28, 10179 Berlin,Tel.: 030 278 725-18, Mail: presse@ace.deOriginal-Content von: ACE Auto Club Europa, übermittelt durch news aktuell