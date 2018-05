Am Sonntag ist Weltbienentag / Die Deutsche Wildtier Stiftung erklärt 5 Unterschiede zwischen Wildbienen und der Honigbiene

Hamburg (ots) - Großer Bahnhof für "Biene Maja": Am kommendenSonntag ist der erste Weltbienentag! Die Vereinten Nationen haben den20. Mai als Weltbienentag ausgerufen, um der breiten Öffentlichkeitdie Leistungen von allen Bienen vor Augen zu führen. IhreBestäubungsarbeit ist von unschätzbarem Wert. So beziffert derWeltrat für Biologische Vielfalt den wirtschaftlichen Wert vonfliegenden Bestäubern auf über 577 Milliarden US-Dollar. Wenn vonBienen die Rede ist, steht das Haustier der Imker - die HonigbieneApis mellifera - im Vordergrund der öffentlichen Debatte. Auf die"wilden Verwandten" fällt viel weniger Rampenlicht. "Bei denWildbienen stehen in Deutschland bereits über 50 % auf der RotenListe", betont Hilmar Freiherr von Münchhausen, Geschäftsführer derDeutschen Wildtier Stiftung. "Die Gefahr, dass langfristig immer mehrWildbienenarten von der Erde verschwinden, ist groß!"Die oft hoch spezialisierten Wildbienenarten haben zwei massiveProbleme: Knappe Nahrung und unzureichende Nistmöglichkeiten."Wildbienen leiden unter Städte- und Straßenbau, der intensiven undauf wenige Kulturarten spezialisierten Landwirtschaft und demVerschwinden von Feldrainen, Heiden und Magerrasen sowie anderenwarmen und sandigen Lebensräumen", erklärt von Münchhausen. DieDeutsche Wildtier Stiftung weist im Zuge des Weltbienentages daraufhin, dass vor allem Wildbienen im Gegensatz zur domestiziertenHonigbiene Schutz und Hilfe brauchen. "Viele Bienenfreunde, die denInsekten etwas Gutes tun wollen, wissen nicht, dass Honigbienen undWildbienen völlig unterschiedliche Arten mit stark verschiedenenAnsprüchen sind", so von Münchhausen.Deutsche Wildtier Stiftung: 5 wichtige Unterschiede zwischenHonig- und Wildbienen:1/ Honigbienen gehören alle zu einer Art: der Apis mellifera! Beiden Wildbienen gibt es alleine in Deutschland über 600 verschiedenenArten. Weltweit sind es über 20.000 Arten. Ihre Namen sindunverwechselbar. Sie heißen Schneckenhausbiene (Osmiabicolor),Sandbiene (Andrena), Mörtelbiene (Megachile) oder Seidenbiene(Colletes).2/ Honigbienen werden gezüchtet und leben als soziale Art in einemVolk mit mehreren Tausend anderen Individuen in Stöcken. Wildbienensind meist Einzelgänger mit individuellen Ansprüchen an ihrenLebensraum: Einige legen Niströhren im Erdboden an, andere bevorzugenMauerritzen zum Nestbau, wieder andere Pflanzenstängel.3/ Honigbienen fliegen viele Pflanzen an, Wildbienen sammelnNektar an sehr wenigen, manchmal sogar nur einer einzigenPflanzenart.4/ Honigbienen produzieren Honig, aus den Nestern europäischerWildbienen kann kein Honig gewonnen werden.5/ Der Stich der Wildbiene ist für den Menschen wesentlichharmloser als der einer Honigbiene und meist kaum spürbar.Kostenloses Bildmaterial: www.Presse.DeutscheWildtierStiftung.dePressekontakt:Eva Goris, Pressesprecherin, Christoph-Probst-Weg 4, 20251 Hamburg,Telefon 040 9707869-13, Fax 040 9707869-19,E.Goris@DeutscheWildtierStiftung.de, www.DeutscheWildtierStiftung.deOriginal-Content von: Deutsche Wildtier Stiftung, übermittelt durch news aktuell