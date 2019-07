Am Puls des Marktes: Einführung neuer Molkereiprodukte von Yili in Südostasien

Peking (ots/PRNewswire) - Die Yili Group (SHA: 600887), das größteMolkereiunternehmen Asiens, brachte vor Kurzem ihr erstes Mokka-Eisin Indonesien auf den Markt und markierte damit einen neuenMeilenstein in der Expansion einer der bekanntesten chinesischenMolkereimarken. Das Eis mit Mokkageschmack, ein Produkt der MarkeJoyday, zeichnet sich durch eine einzigartige, speziell für diesenMarkt entwickelte Rezeptur mit stärkerem Aroma und mehr Süße aus.Das Produkt wurde nach Erkenntnissen des Marktforschungsteams vonYili entwickelt, wonach erschwingliche Produkte mit starkem Aroma inkleinen Portionsgrößen bei indonesischen Verbrauchern am beliebtestensind. Im Gegensatz zu den aktuellen Produktlinien auf dem lokalenMarkt heben sich die Speiseeisprodukte durch ihre herausragendeVerpackung und 11 verschiedene Geschmacksrichtungen ab, darunterMinze-, Heidelbeer- und Süßmaisaroma, wobei in Kürze noch zusätzlichDurian- und Mangoaroma eingeführt werden.Yili stellte auch fest, dass die Versorgung mit Joghurt inSüdostasien durch die hohen Kosten der Kühlkettenlogistik undProbleme bei der Rohmilchversorgung eingeschränkt ist. Zur Bekämpfungvon Problemen in der Lieferkette nutzt Yili eine einzigartigeMilchsäurebakterienart, die von der Landwirtschaftlichen UniversitätAthen für die Markteinführung ihres Joghurts Ambrosial entwickeltwurde. In Kombination mit Yilis fortschrittlicher Herstellungs- undVerpackungstechnologie entstand so der erste in PET-Flaschenabgefüllte Joghurt, der bei Raumtemperatur haltbar ist. Darüberhinaus ist der Proteingehalt laut dem Yili Innovation Center um 35 %höher als bei durchschnittlichen Joghurtprodukten."Wir freuen uns über die erfolgreiche Einführung unserer Produktein den südostasiatischen Märkten. Dazu möchten wir unserenForschungs- und Entwicklungszentren auf der ganzen Welt unserenaufrichtigen Dank für ihre gemeinsamen Anstrengungen aussprechen",sagte Yipeng Zhang, Vizepräsident der Yili Group. "Yili hat sich imZuge der Internationalisierung stets offen und kooperativ verhalten.Yili hofft, die globale Milchwirtschaft mit unserer Innovationskraftund unseren globalen Ressourcen weiter voranzutreiben", ergänzteZhang.Yili hat ein umfangreiches F&E-Netzwerk aufgebaut, um die Nutzungglobaler Ressourcen kontinuierlich zu fördern und zu integrieren. Sohat Yili in Europa in Partnerschaft mit der Universität Wageningen inden Niederlanden das Yili European Innovation Center gegründet. InNordamerika gründete Yili zusammen mit den besten Universitäten undwissenschaftlichen Forschungseinrichtungen der USA das "SINO-U.S.Food Wisdom Valley". In Ozeanien investierte Yili drei Milliarden RMB(437 Millionen USD) in den Aufbau der "Yili Group Oceania ProductionBase", eine der umfassendsten integrierten Produktionsstätten fürMilchprodukte der Welt, in der die Produktion, Verarbeitung, F&Esowie Verpackung vereinigt sind.In den kommenden Jahren möchte Yili der weltweit bevorzugteAnbieter von Health Food werden.Informationen zu YiliDie Yili Group hat sich seit ihren Anfängen im Jahr 1956 mit über60 Jahren Erfahrung zu Chinas größtem Unternehmen der Milchwirtschaftentwickelt. Heute rangiert Yili auf Platz eins der 2018 Rabobank"Global Dairy Top 20" in Asien. Yili wurde im UN Global Compact derVereinten Nationen, der weltweit größten Initiative fürunternehmerische Nachhaltigkeit, 2017 mit der Auszeichnung "BestPractices in China zur Umsetzung der Ziele für nachhaltigeEntwicklung (SDGs)" gewürdigt und belegt 2019 Platz drei unter den"Top 50 Most Valuable Food Brands in the World" von Brand Finance.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/950003/Yili.jpgPressekontakt:Liu Yu+86 10 5864 0418press.office@yili.comOriginal-Content von: Yili Group (China), übermittelt durch news aktuell