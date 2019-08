München (ots) -Neue Folgen über den turbulenten Schulalltag mit neuen Gesichtern- Liebeschaos, neue Erziehungsmaßnahmen und grüne Aktionen- Ausstrahlung ab Montag, 2. September 2019, montags bis freitags17:10 Uhr, bei RTL IIDas Warten hat endlich ein Ende: Ab Montag, den 2. September,zeigt RTL II die dritte Staffel der beliebten Daily-Soap "KrassSchule - Die jungen Lehrer". In den neuen Folgen dreht sich dasturbulente Schulleben vor allem um ein Thema: Liebe! Wer kommtzusammen und wer bleibt ein Paar? Freundschaften drohen anGefühlschaos und Eifersucht zu zerbrechen...In der neuen Staffel der RTL II-Daily-Soap "Krass Schule - Diejungen Lehrer" ist bei den Lehrern und ihren Schützlingen an derErich-Felbert-Gesamtschule wieder einiges los. Alte und neueLiebschaften stellen das Leben von Lehrern und Schülern auf den Kopf.Unerwartete Pärchen bilden sich und Freundschaften drohen daran zuzerbrechen. Zudem bestimmen Familienprobleme den Alltag einigerSchüler und auch das Thema Mobbing spielt eine große Rolle.Außerdem bringen Neuzugänge frischen Wind in den Schulalltag -jedoch nicht zur Freude aller. Denn ein neuer strenger Lehrerversucht alles, um Ordnung in die Klasse und das Gefühlswirrwarr zubringen. Wird ihm das gelingen?Vor allem für Thea startet das neue Schuljahr völlig anders alserwartet: Nach einer heißen Nacht mit einem sexy 22-Jährigen muss siegleich am ersten Schultag um ihren Job fürchten. Was ist passiert?Auch die aktuelle Klimaschutzdebatte beschäftigt die Schüler immermehr. Was können sie tun, um die Umwelt zu schützen? Gemeinsamschmieden sie einen Plan und merken, dass vor allem in den Köpfeneine Veränderung stattfinden muss. Mit einer grünen Aktion machen sieauf das Thema aufmerksam."Krass Schule - Die jungen Lehrer" wird von RedsevenEntertainment, einem Unternehmen der Red Arrow Studios, zusammen mitLa Paloma produziert.Neue Folgen von "Krass Schule - Die jungen Lehrer", ab Montag, den2. September 2019, montags bis freitags um 17:10 Uhr bei RTL IIDie Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage langkostenlos bei www.tvnow.de verfügbar.Über "Krass Schule - Die jungen Lehrer"Gesponnene Intrigen, schwierige Schüler und verboteneLiebschaften: In der Daily-Soap "Krass Schule - Die jungen Lehrer"wird jungen Lehrkräften, aber auch den Schülern, einiges abverlangt.Der Druck ist hoch - und manche drohen daran zu scheitern.Pressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationStefanie Reichardt089 - 64185 6512stefanie.reichardt@rtl2.deRTL II Bildredaktionbildredaktion@rtl2.deMehr Informationen unter www.rtl2-presse.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell