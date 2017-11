Am Martins-Wochenende: 23 Millionen nach Dänemark

Münster (ots) - Am letzten Wochenende wurde in vielen RegionenDeutschlands der Martins-Tag gefeiert. Der Martinstag wird häufig mitverschiedenen Bräuchen begangen, so z.B. einem Martinsgansessen, demMartinssingen oder dem Martinsumzug. Ein Eurojackpot-Spielteilnehmeraus Dänemark wird das Martins-Wochenende 2017 nun in besondererErinnerung behalten.Bei der Ziehung der Lotterie Eurojackpot am letzten Freitag, den10. November 2017 im finnischen Helsinki wurden die Gewinnzahlen 1,14, 17, 24 und 50 und die beiden Eurozahlen 8 und 9 gezogen. Eindänischer Spielteilnehmer konnte als einziger Tipper die Gewinnklasse1 treffen und erhält dafür jetzt 23.425.613,90 Euro.Drei weitere Spielteilnehmer haben es in der Gewinnklasse 2ebenfalls fast zum Millionär geschafft. Die drei Gewinner aus Bayern,Hamburg und Spanien erhalten jeweils 919.573,10 Euro.Die nächste Runde für den Eurojackpot beginnt am kommendenFreitag, dem 17. November 2017. Dann kommt der garantierteMindest-Jackpot von 10 Millionen Euro zur Auslosung. Mitspielen kannman in allen Lotto-Annahmestellen und unter www.eurojackpot.de.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.deeurojackpot.spiegel.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuell