Unterföhring (ots) - Geborgenheit, vertraute Menschen, ein offenesOhr für die großen und kleinen Sorgen des Lebens - und gelegentlichdas ein oder andere Bierchen dazu: Ob Büdchen, Trinkhalle oder Späti,in der Nachbarschaft ist der Kiosk nicht nur eine Versorgungsstellefür Getränke, Snacks und Zigaretten, sondern ein zwischenmenschlichesLagerfeuer in einer Gesellschaft, in der die Schere zwischen Arm undReich immer größer zu werden scheint. Sechs dieser Treffpunkte anverschiedenen sozialen Brennpunkten der Republik stehen im Fokus derneuen vierteiligen Sozial-Doku "Unser Kiosk - Trost und Prost imViertel", die kabel eins ab 16. August 2018 immer donnerstags um20:15 Uhr zeigt. Ungeschminkt, direkt und nah am Leben beleuchtet dieDoku-Reihe den Mikrokosmos Kiosk und begleitet die Menschen, die hierihren Alltag verbringen. Welche Themen beschäftigen sie? Welchepolitischen Entscheidungen sorgen für Zündstoff? Welche Nötediktieren den Alltag der Kiosk-Kunden? Und welche Sehnsüchte undZukunftswünsche treiben sie an? In "Unser Kiosk" sagt jeder, was erwirklich denkt."Unser Kiosk - Trost und Prost im Viertel", vier Folgen, ab 16.August 2018 immer donnerstags um 20:15 Uhr bei kabel eins.