Am Berg gemeinsam Grenzen überwinden / In den Alpen bringt Naturschutz Einheimische und Geflüchtete zusammen - DBU gibt 125.000 Euro

München (ots) - Natur gemeinsam kennenlernen, erleben undschützen: Das war das Ziel eines nun abgeschlossenen Projektes desMalteser Hilfsdienstes und des Deutschen Alpenvereins (DAV, beideMünchen) in den vergangenen zwei Jahren. Unter dem Motto"Alpen.Leben.Menschen" richteten sie sich mit ihrem Projektgleichermaßen an Einheimische und Geflüchtete, die in den vergangenenJahren in die Alpenregion gekommen waren. Unterstützt wurden diebeiden Vereine dabei fachlich und finanziell mit rund 125.000 Eurovon der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) im Rahmen ihresSonderprogramms "Flüchtlinge und Umwelt". "Die besondere Natur desAlpenraumes zu erleben und gemeinsam zu schützen, bringt die Menschenins Gespräch, ganz unabhängig von ihrer Herkunft. So kann derEinzelne mehr über den anderen erfahren, Verständnis entwickeln undgemeinsam lernen", sagt Erik Waalkes vom Malteser Hilfsdienst.Insgesamt nahmen an 150 Projekt-Veranstaltungen über 1.000 Personenteil, 300 davon mehrfach.Wissen draußen in der Praxis anstatt drinnen im Seminarraumvermitteln"Das Projekt und sein positives Ergebnis zeigen genau das, was wir2016 mit unserem Sonderprogramm erreichen wollten: mithilfe vonUmweltengagement einen wichtigen Beitrag zur Integration vonGeflüchteten leisten", betont DBU-Generalsekretär Alexander Bonde.Integration könne nur erfolgreich sein, wenn Geflüchtete undEinheimische daran teilhaben - "ein zentraler Aspekt bei diesemProjekt", so Bonde. Ausgehend von den vier Projektstandorten im RaumGarmisch-Patenkirchen, Allgäu, Berchtesgadener Land und Rosenheimwurden verschiedene Veranstaltungen organisiert, die sich an beideGruppen wendeten. "Unser Ziel war es, das Wissen über dieeinzigartige Natur in den Alpen so häufig wie möglich bei Exkursionenoder dem Bergsport draußen in der Praxis zu vermitteln anstatt intheoretischen Seminaren", erläutert Stefan Winter vom DAV. So wurdendie Berge beim Wandern erkundet, Bergbauern auf ihren Almen bei derArbeit unterstützt oder - gemeinsam mit dem NationalparkBerchtesgaden - Nistkästen für Fledermäuse gebaut."Ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer wäre das nicht möglichgewesen"Niedrigschwellige, regelmäßige Angebote, die Mitarbeit vielerEhrenamtlicher sowie der Mehrwert für Flüchtlinge und Einheimischegleichermaßen - für diese Mischung gab es nicht nur den Hauptpreis imWettbewerb "Soziale Natur - Natur für alle 2017" der DekadeBiologische Vielfalt der Vereinten Nationen sondern auch deninternationalen ARGE ALP-Preis 2017 der ArbeitsgemeinschaftAlpenländer. "Ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer aus unserenbeiden Vereinen und darüber hinaus wäre das nicht möglich gewesen",so Waalkes. Viele von ihnen wurden zu "A.L.M.-Lotsen" weitergebildet,bevor sie sich im Projekt engagierten. In Rahmen von verschiedenenSchulungen erfuhren sie Wissenswertes über interkulturelleDifferenzen, Umweltbildung oder mögliche Gestaltung von Touren.Künftig wollen die Vereine das Projekt mit neuen Akzentenfortführen"Auch die gute Zusammenarbeit zwischen dem Malteser Hilfsdienstals karitativer Einrichtung und uns als Akteur im Umwelt- undNaturschutz hat großen Anteil am Erfolg des Projektes", betontDAV-Mitarbeiter Winter. Künftig wollen die beiden Vereine das Projekt- mit neuen Akzenten - fortführen. Dass sich das lohnt, zeigen dieReaktionen von Teilnehmern an bisherigen Veranstaltungen. Der19-jährige Emanuel Brhane aus Eritrea sagt: "Auf Berge gehen istschön. Dort kann ich mich mit den Deutschen unterhalten und vielNeues lernen. In meiner Unterkunft spreche ich meistens in meinerLandessprache und komme nicht wirklich raus."