Am 8. Juni 2017 feiert Biotherm Water Lovers den Tag des Meeres und veröffentlicht seine erste ökologisch konzipierte Sonnenmilch Waterlover Sun Milk, die das Leben im Wasser schont

Paris (ots/PRNewswire) -Biotherm Water Lovers, das Wasserschutzprogramm der weltweitführenden Hautpflegemarke Biotherm, beteiligt sich am 8. Juni an denweltweiten Feierlichkeiten zum Tag des Meeres (World Oceans Day) undstellt seine erste ökologisch konzipierte Sonnenmilch Waterlover SunMilk vor - Biotherms erste ökologisch konzipierte Sonnenpflege-Reihe,die das Leben im Wasser schont.Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier:https://www.multivu.com/players/uk/8116351-biotherm-water-lovers-world-oceans-day/In diesem Sommer sponsert Biotherm eine neue Mission inZusammenarbeit mit dem Mission Blue Expedition Team, mit der dieBedeutung von Meeresschutzgebieten dokumentiert und einer breiterenÖffentlichkeit nahegebracht werden soll. Ein Schwerpunkt sind dabeidie Seegraswiesen rund um die Baleareninseln Formentera und Mallorca.RUND 7 JAHRE, 200 VERSUCHE, 20 FORSCHER UND 150 GETESTETEROHSTOFFE: BIOTHERMS NEUE WATERLOVER SUN MILKZu Ehren seiner Tradition im Hinblick auf Wasser unterstütztBiotherm den Schutz der Meere in einem globalen Rahmen durch seinWater-Lovers-Programm, das 2012 ins Leben gerufen wurde. In denvergangenen fünf Jahren hat Biotherm nicht nur Meereskampagnenfinanziert, sondern auch dazu beigetragen, Gewässerschäden durchabwaschbare Produkte zu verringern, indem es Plastik-Mikroperlen ausall seinen Formeln entfernt hat. Mit einem Schwerpunkt auf Verpackungund Zusammensetzung entwickelt Biotherm die nächste Generation vonProdukten mit einem verbesserten ökologischen Profil - besserebiologische Abbaubarkeit und geringere Wasserbelastung.Im Sommer 2017 beginnt der nächste Schritt dieses Fortschritts mitder Entwicklung einer neuen auf Ihre ökologischen Auswirkungengetesteten Formel und einem ökologisch konzipiertenSonnenschutz-Produkt, dessen Entwicklung sieben Jahre Forschung, biszu 200 Versuche, 20 Forscher sowie 150 getestete Rohstoffeerforderte. Waterlover Sun Milk, Biotherms erste ökologischkonzipierte Sonnenpflege-Reihe (LSF 15, LSF 30, LSF 50) mit einer zu96 % biologisch abbaubaren Grundformel[1] für eine geringereGewässerbelastung, ist ein großer Fortschritt für dieKosmetikbranche. "Unser Ziel war es, eine Sonnenmilch zu entwickeln,die möglichst geringe Auswirkungen auf das Leben im Wasser hat, aberdennoch effektiven Schutz bietet und den Erwartungen und Ansprüchender Kunden im Hinblick auf ein angenehmes Auftragen und ein gutesGefühl auf der Haut gerecht wird. Damit Sie all das besser schützenkönnen, was Ihnen lieb ist: Haut, Familie und Meer", erklärt CarolineNègre, Scientific Director bei Biotherm.UNSERE MEERE, UNSERE ZUKUNFT, UNSER ENGAGEMENT: DAS NEUE PROJEKTVON BIOTHERM UND MISSION BLUESeit 2012 arbeitet Biotherm Water Lovers mit der von Dr. SylviaEarle gegründeten internationalen Meereskampagne Mission Bluezusammen. Diese weltweite Initiative versucht, die Unterstützung derÖffentlichkeit für ein globales Netzwerk von Meeresschutzgebieten(sogenannten "Hope Spots") zu gewinnen. Indem diese Bereiche unterNaturschutz gestellt werden, lässt sich die Artenvielfalt leichtererhalten, Kohlenstoff binden und Sauerstoff erzeugen. So könnenwichtige Biotope geschützt werden, während umweltschonendeAktivitäten wie ökologischer Tourismus florieren. Biotherm WaterLovers hat bereits über 700.000 Euro zugunsten des Schutzes von sechsHope Spots der Mission Blue gespendet.Zum Tag des Meeres 2017 unterstützt Biotherm Water Lovers jetztMission Blue weiter und sponsert eine neue Mission zur Untersuchungder Seegrasfelder, Brutgebiete von Meeresschildkröten undAuswirkungen von Mikroplastik in der Umgebung der Insel Formenteraim Sommer 2017. Dr. Sylvia Earle wird die Expedition leiten, an deraußer ihrem Mission Blue Expedition Team auch eine Gruppe vonWissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der WeltnaturschutzunionIUCN sowie örtliche Institutionen beteiligt sind. Formenteras uralteSeegraswiesen werden von dort ankernden Motoryachten bedroht, und einwesentliches Ziel der Expedition soll darin bestehen, mit lokalenPartnern daran zu arbeiten, diese schädlichen Auswirkungen zuthematisieren und über eine Kampagne in den sozialen Netzwerken einerbreiteren Öffentlichkeit bewusst zu machen. Das Expeditionsteam wirdeinen Kurzfilm drehen und Fotografien machen, die auf den sozialenMedien, der Website http://www.missionblue.org und demOcean-Views-Blog der Zeitschrift National Geographic geteilt undveröffentlicht werden können.Durch die gemeinsame Kampagne zum Tag des Meeres 2017 wollenMission Blue und Biotherm Water Lovers so viele Menschen wie möglichauf die Bedrohungen aufmerksam machen, denen das einzigartigeMeeresökosystem rund um den Hope Spot Balearen ausgesetzt ist.1. 96 % der Formel ohne Filter, laut OECD-Test Nr. 301(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/520144/Biotherm_Water_Lovers.jpg )Video:https://www.multivu.com/players/uk/8116351-biotherm-water-lovers-world-oceans-day/Pressekontakt:International Communications & Digital Project Managerestee.sokemahou@loreal.com +33(0)1 49 64 65 62Original-Content von: Biotherm Water Lovers, übermittelt durch news aktuell