München (ots) -- Um den stressigen Vorbereitungen zu seiner Abschiedstournee zuentfliehen (im Februar kommt Ozzy auch nach Deutschland und indie Schweiz), begibt sich Ozzy Osbourne zusammen mit seinem SohnJack und seiner Tochter Kelly auf einen Roadtrip durch die USA.- Yoga mit Ziegen, Chili-Michshakes in New Mexico, Wilder Westenin Nashville: Auf ihrer Reise besuchen die drei Osbournesgeschichtsträchtige Orte und erleben skurrile Abenteuer.- HISTORY startet die dritte Staffel des Family-Roadtrip-Formats"Ozzy & Jack's World Detour" an Ozzy Osbournes 70. Geburtstag amMontag, 3. Dezember 2018, um 20.15 Uhr exklusiv imdeutschsprachigen Raum.Yoga mit Ziegen, Chili-Michshakes in New Mexico, Wilder Westen inNashville: An Ozzy Osbournes 70. Geburtstag, Montag, 3. Dezember2018, startet HISTORY die dritte Staffel des Family-Roadtrip-Formats"Ozzy & Jack's World Detour" exklusiv in Deutschland, Österreich undin der Schweiz. Darin nimmt sich Ozzy Osbourne vor dem Start seinerweltweiten Abschiedstour, die ihn im Februar 2019 auch nachDeutschland und in die Schweiz führen wird, eine kleine Auszeit. Aufeinem skurrilen Roadtrip quer durch die USA möchte die Rock-Ikoneneue Kraft tanken. Ab dem 3. Dezember sind die acht einstündigenFolgen immer montags ab 20.15 Uhr in deutscher Erstausstrahlung aufHISTORY zu sehen.Da Ozzys Sohn Jack zum Start des Roadtrips ein Kind erwartet unddaher erst später zu seinem Vater aufschließen kann, engagiert erkurzerhand seine Schwester Kelly Osbourne als Fahrerin. Mit ihr machtsich der Kult-Rocker ohne Umschweife auf den Weg. Auf ihrer Reisetauchen die Osbournes auf ihre ganz eigene Art und Weise in dieGeschichte Amerikas ein und erleben skurrile Abenteuer. So besuchensie beispielsweise das Space Camp in Huntsville, Alabama, wo AmerikasRaumfahrtprogramm ins Leben gerufen wurde. In Nashville, Tennessee,sind sie Teil einer Wild-West-Modenschau, und in Arizona besuchen sieein etwas anderes Yoga-Institut, in dem Ziegen eine zentrale Rollespielen. Jack überrascht seinen Vater außerdem mit musikalischenDarbietungen von Mariachi-Bands und einem Xylophon-Jugendorchester,das Ozzys erste Single "Crazy Train" seines Solo-albums "Blizzard ofOzz" aus dem Jahre 1980 zum Besten gibt."Ozzy & Jack's World Detour" wird von Osbourne Media und T GroupProductions für den HISTORY-Schwestersender A&E produziert. AlsExecutive Producer seitens Osbourne Media zeichnen Jack Osbourne undPeter Glowski verantwortlich. Executive Producers für T GroupProductions sind Jenny Daly, Rob Lobl und R. Greg Johnston, für A&EElaine Frontain Bryant, Shelly Tatro und Sean Gottlieb. Der US-Startder dritten Staffel des Formats fand am 13. Juni 2018 statt.Weitere Informationen zu HISTORY sind unter www.history.de,www.facebook.com/history sowie unter www.instagram.com/history_de zufinden.Pressekontakt:A+E NETWORKS GERMANY / The History Channel (Germany) GmbH & Co. KGMarco HochmairSenior PR & Press ManagerTel.: 089/38199-732E-Mail: marco.hochmair@aenetworks.deNicolas FinkeHead of Press & PRTel.: 089/38199-731E-Mail: nicolas.finke@aenetworks.dehistory.deaenetworks.deOriginal-Content von: HISTORY, übermittelt durch news aktuell