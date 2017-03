Hamburg (ots) -- Kurze Wege vom Feld in die Verpackung und direktes Schockfrostenfür maximale Nährstoffe, Geschmack und Frische- Leicht portionierbar und vielfältig einsetzbar- TK-Gemüse ist immer vorrätig und zuverlässig verfügbarFrischefans aufgepasst: Wir feiern maximalen Nährstoffgehalt,vollen Geschmack und intensive Farbe - am internationalen Tag derTiefkühlkost. Tiefkühlkost ist leicht portionierbar und vielfältigeinsetzbar. Ein weiterer Vorteil: Die Lebensmittel sind immervorrätig und weitestgehend unabhängig von kurzfristigensaisonbedingten Wettereinflüssen verfügbar.Immer frisch - das Geheimnis der SchockfrostungDas Geheimnis des vollen Geschmacks und der satten Farbe vonTiefkühllebensmitteln liegt im Schockfrosten. Was etwas "brutal"klingt, ist in Wahrheit das genaue Gegenteil: Dank des erprobtenVerfahrens wird die Wärme bei minus 40 Grad sehr schnell entzogen,die Zellwände bleiben bestehen. So erhalten Gemüse, Fisch und Co.eine schonende Konservierung. Der Vitamin- und Aromaabbau wirdkomplett gestoppt. Entscheidend dafür ist Schnelligkeit: iglo Spinatwird zum Zeitpunkt des vollen Geschmacks geerntet und innerhalb vonmaximal 180 Minuten tiefgefroren, Basilikum - vom größtenBasilikum-Freilandfeld im westfälischen Münsterland - schafft essogar schon in 120 Minuten vom Feld in die Verpackung.Erstmals konnten amerikanische Kunden am 6. März 1930 tiefgekühlteLebensmittel einkaufen. Zu Beginn noch kritisch beäugt, wurden Gemüseund Fisch aus der Kälte schnell zum Kassenschlager. In Deutschlandkonnte das Fachpublikum 1955 die ersten Tiefkühlprodukte testen.Langsam fand die Tiefkühlkost den Weg in heimische Gefriertruhen.1960 verzehrten die Deutschen gerade einmal 400 Gramm pro Jahr.Inzwischen liegt der Pro-Kopf-Verbrauch bei rund 43 Kilogramm.Mittlerweile sind Fischstäbchen, Schlemmerfilet, der Blubb & Co.nicht mehr vom Speiseplan wegzudenken.Rezepttipp zum Tag der Tiefkühlkost: Erbsenaufstrich mit Minze undZitrone150 Gramm tiefgekühlte iglo Gartenerbsen unaufgetaut in 120 mlWasser kochendes Wasser geben. Für ca. fünf Minuten bei starker Hitzegaren. Danach abgießen und mit kaltem Wasser abschrecken. Beiseitestellen. Einen halben Bund Minze verlesen, abwaschen und vorsichtigabtrocknen. Sehr fein hacken. Erbsen, drei Esslöffel Olivenöl, Minzesowie Saft und Abrieb von einer halben Bio-Zitrone in eine Schüsselgeben und pürieren. Dann mit Salz und Pfeffer abschmecken. In eineSchüssel füllen und bis zum Verzehr im Kühlschrank aufbewahren.Pressekontakt:Marlene Munschiglo GmbHOsterbekstraße 90c22083 HamburgTel.: 040 / 18 02 49-455E-Mail: marlene.munsch@iglo.comwww.iglo.de/Caja Plathsegmenta communications GmbHNeumühlen 122763 HamburgTel.: 040 / 44 11 30-27E-Mail: plath@segmenta.deOriginal-Content von: iglo Deutschland, übermittelt durch news aktuell