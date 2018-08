Am 31. August 2018 ist Bewerbungsschluss für den Deutschen Exzellenz- Preis: Jetzt noch die Chance zur Online-Bewerbung nutzen! (FOTO)

Hamburg (ots) -Das Deutsche Institut für Service-Qualität und das DUBUNTERNEHMER-Magazin vergeben unter Schirmherrschaft von Wirtschafts-und Arbeitsminister a. D. Wolfgang Clement nach dem großenVorjahreserfolg auch 2019 wieder den Deutschen Exzellenz-Preis.Prämiert werden herausragende Produkte, Dienstleistungen, Kampagnen,Projekte und Macher in rund 50 Kategorien. Noch bis 31. August 2018können sich Unternehmen und Manager unterhttps://deutscherexzellenzpreis.de/#Bewerbung unkompliziert undschnell online bewerben.Schirmherr Wolfgang Clement und die hochkarätig besetzte Jury ausMedien, Wirtschaft und Wissenschaft rufen Unternehmen, Agenturen,Startups sowie Führungskräfte und Mitarbeiter aller Abteilungen, dieHerausragendes geleistet haben, zur Teilnahme auf. Die Jury unterVorsitz von Heiner Bremer, Journalist und Fernsehmoderator, wählt ausallen Bewerbungen die Gewinner. Die Sieger werden im Januar 2019 inFrankfurt am Main bei einer festlichen Gala geehrt.Schirmherr Wolfgang Clement ist es ein Anliegen, die Menschenhinter den allzu oft noch verborgenen Leistungen der deutschenWirtschaft zu würdigen: "Ob innovatives Produkt, außergewöhnlicheKampagne oder herausragende Dienstleistung - der DeutscheExzellenz-Preis rückt Firmen und ihre Mitarbeiter ins Rampenlicht,die Besonderes leisten und dabei häufig bersehen werden", sagtClement. So fördert der Deutsche Exzellenz-Preis nicht nur denStandort Deutschland, sondern bringt auch Großkonzerne und Startups,Topmanager und talentierte Einsteiger an einen Tisch.Die Initiatoren:Deutsches Institut für Service-Qualität DasMarktforschungsinstitut verfolgt das Ziel, den Service in Deutschlandzu verbessern. Das DISQ führt seit 2006 im Auftrag verschiedenerMedien Wettbewerbsanalysen durch.DUB UNTERNEHMER-MagazinDas Leitmedium für die digitale Transformation erscheint in einerGesamtauflage von mehr als 250.000 Exemplaren am Kiosk, alsBordexemplar an den deutschen Flughäfen sowie als Supplement in"Handelsblatt" und "Wirtschaftswoche" und erreicht so pro Ausgaberund 900.000 Leser. Weitere Partnermedien sind "WELT am SONNTAG","DIE ZEIT" und die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung".Pressekontakt:Kathrin MertensJDB MEDIA GmbHSchanzenstraße 7020357 HamburgTel +49/(0)40/468832-73Fax +49/(0)40/468832-34E-Mail mertens@jdb.deOriginal-Content von: Deutscher Exzellenz-Preis, übermittelt durch news aktuell