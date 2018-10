Am 30. Oktober ist Weltspartag - Deutschland bleibt ein Land der Sparer (AUDIO)

Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Am 30. Oktober ist Weltspartag. Viele Kinder werden wieder ihrSparschwein schlachten und das gesammelte Geld aufs Sparkontoeinzahlen. Viele Erwachsene dagegen werden an diesem Tag eher darübernachdenken, ob Sparen fürs Alter angesichts der historischenNiedrigzinsen überhaupt noch Sinn macht. Helke Michael hat sich damal schlau gemacht.Sprecherin: Beim Sparen sind die Deutschen immer noch Weltmeister,sagt Dr. Andreas Martin, Vorstand beim Bundesverband der DeutschenVolksbanken und Raiffeisenbanken:O-Ton 1 (Dr. Andreas Martin, 30 Sek.): "Ja, das sind sie noch. Wirhaben gerade eine aktuelle Umfrage zu dem Thema durchgeführt, unddabei ist herausgekommen, dass nach wie vor ein großer Teil, nämlich71 Prozent, jeden Monat einen bestimmten Geldbetrag zur Seite legt.Allerdings sind das auch zehn Prozentpunkte weniger als vor zweiJahren. Das heißt, hier schlägt sich natürlich die Niedrigzinsphasenieder. Und auch deshalb ist unsere Erwartung an die EuropäischeZentralbank, dass wir spätestens ab 2019 auch wieder positiveZinssätze sehen sollten."Sprecherin: Das wäre in der Tat dringend notwendig, ...O-Ton 2 (Dr. Andreas Martin, 17 Sek.): "...denn wir haben ja einedeutliche demographische Veränderung: Wir werden immer älter. Das isterfreulich, heißt aber auch, dass natürlich künftig immer wenigerBerufstätige für immer mehr Ältere sorgen müssen. Das kann heißen:Rentenlücke - und dafür sollte heute tatsächlich jeder vorsorgendurch Sparen."Sprecherin: Wer so lange nicht mehr warten will, kann aber auchjetzt schon damit anfangen, kleinere Beträge zu sparen:O-Ton 3 (Dr. Andreas Martin, 19 Sek.): "Richtig, weil über dieLaufzeit dann durchaus ein erheblicher Betrag zusammenkommt. EinFondssparplan beispielsweise kann bereits mit 25 Euro monatlichbedient werden. Und wenn man dann noch bedenkt, dass esvermögenswirksame Leistungen des Arbeitgebers gibt oder staatlicheZulagen wie bei Riester, dann ist das eine sehr sinnvolle Sache, auchmit einem kleineren Betrag zu beginnen."Sprecherin: Darüber hinaus gibt es natürlich noch andereGeld-Anlage-Varianten, die bei den Deutschen für die Altersvorsorgesehr beliebt sind:O-Ton 4 (Dr. Andreas Martin, 18 Sek.): "Das meiste Geld fließtweiterhin in klassische Bankeinlagen, daneben aber auch in Fonds undWertpapiere. Es kommt natürlich auf die individuelle Situation desKunden an, es kommt auf die Risikoneigung an - und deshalb ist esweiterhin ratsam, sich persönlich in seiner Hausbank dazu beraten zulassen."Abmoderationsvorschlag:Mehr Ergebnisse aus der "Deutschland bleibt ein Land derSparer"-Umfrage vom Bundesverband der Deutschen Volksbanken undRaiffeisenbanken finden Sie auch im Internet unter www.bvr.de.Pressekontakt:Steffen SteudelBundesverband der Deutschen Volksbankenund Raiffeisenbanken - BVRStellvertretender PressesprecherTel.: 030-2021-1333E-Mail: s.steudel@bvr.deOriginal-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuell