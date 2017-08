Am 2. Oktober beim rbb: Radioeins holt Zadie Smith zur Deutschlandpremiere ihres neuen Romans nach Berlin (FOTO)

Berlin (ots) -Deutschlandpremiere mit Radioeins vom rbb: Zadie Smith stellt amMontag, 2. Oktober 2017, um 20.00 Uhr in Berlin ihren neuen Roman"Swing Time" vor. Radioeins präsentiert die Lesung im Haus desRundfunks in Kooperation mit dem Verlag Kiepenheuer & Witsch. DerKartenvorverkauf hat begonnen.Popkultur und tiefe ErkenntnisseZadie Smith ist eine der großen Kosmopolitinnen derGegenwartsliteratur. Ihre Erzählkunst besteht darin, aus scheinbaralltäglichen Situationen tiefe Erkenntnisse zu ziehen: überIdentität, Diskriminierung, Macht. "Swing Time", der neue Roman dervielfach ausgezeichneten Autorin, erzählt die Geschichte zweierFreundinnen, die in einer Londoner Arbeitergegend aufwachsen unddavon träumen, als Tänzerinnen die Klassen- und Rassenunterschiede zuüberwinden. Zugleich zeichnet das Buch ein Bild der Popkultur inZeiten der Globalisierung - anhand einer weltbekannten Sängerin, diemittels Charity-Projekten Mädchen in Afrika eine neue Perspektiveeröffnen will. "Swing Time" wurde für den renommierten Man BookerPrize nominiert und erhielt zahlreiche begeisterte Rezensionen -auch in Deutschland.Radioeins-"Literaturagent" Thomas Böhm moderiert die Veranstaltungam 2. Oktober. Radioeins überträgt die Lesung ab 20.00 Uhr im Radio.Weitere Informationen unter radioeins.de.Lesungen mit RadioeinsSeit 2015 lädt Radioeins vom rbb Literaturinteressierte in loserFolge zu Lesungen und Gesprächen mit Stars der Gegenwartsliteraturein, darunter T.C. Boyle, Umberto Eco, John Irving, Mario VargasLlosa, Paul Auster und Karl Ove Knausgard. Im Herbst 2017 werden u.a. Juli Zeh, Sven Regener und Literaturnobelpreisträger Orhan Pamukzu Gast sein.Tickets für die Lesung mit Zadie Smith: Karten kosten 10,00(ermäßigt) bzw. 12,00 Euro zzgl. ggf. VVK-Gebühr. Sie sind erhältlichim rbb-Shop am Kaiserdamm 80/81, 14057 Berlin, Mo - Fr 10.00 - 14.00und 14.30 - 17.00 Uhr, Sa 10.00 - 15.00 Uhr, Telefon: 030 / 97 993 -84 999, über www.rbb-ticketshop.de sowie bei allen Vorverkaufskassenmit CTS-System und an der Tageskasse.Veranstaltungsort: rbb, Haus des Rundfunks, Großer Sendesaal,Masurenallee 8 - 14,14057 Berlin.Pressekontakt:rbb-Presseteam, Tel. (030) 97993 -12101 und -12102.Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell