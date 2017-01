Am 26. Januar ist Weltzolltag Datensammlung und -analyse wichtiges Thema weltweit

Bonn (ots) - Am 26. Januar wird jährlich der Weltzolltag gefeiert.An diesem Tag gedenken die Staaten weltweit der Arbeit des Zolls fürBürger, Wirtschaft und Umwelt. In den letzten Jahrzehnten hat sichdas Gesicht des deutschen Zolls massiv gewandelt: Er ist heute einemoderne Behörde des Bundes, deren Tätigkeit von der Dienstleistungbis zum hoheitlichen Handeln reicht.Im Blickpunkt des diesjährigen Weltzolltages steht das ThemaDatensammlung und -analyse. Das sind auch für den deutschen Zollunverzichtbare Instrumente im Hinblick auf die Erfüllung seinerAufgaben.Der Präsident der Generalzolldirektion, Uwe Schröder, zumWeltzolltag: "Die Weltbank hat es gerade wieder bestätigt: In ihreminternationalen Logistik-Ranking belegt der deutsche Zoll erneuteinen weltweiten Spitzenplatz. Diese Zuverlässigkeit, Schnelligkeitund Effizienz verdanken wir auch unserer hochentwickeltenelektronischen Risikoanalyse. Mit ihr können wir den Warenverkehrzielgerichtet kontrollieren. So schützen wir Bürger und Wirtschaftvor gefährlichen Waren und Kriminalität ohne den internationalenWirtschaftsverkehr über Gebühr zu beeinträchtigen."Neben der Erhebung von Steuern und dem internationalenWarenverkehr zählen der Kampf gegen Schwarzarbeit, die Verhinderungvon Schmuggel, die Erhebung der Kraftfahrzeugsteuer, dieVollstreckung von Forderungen, die Bekämpfung von Produktpirateriesowie der Einsatz für den Artenschutz zu den zentralen Aufgaben desZolls.Rund 39.000 Zöllnerinnen und Zöllner sichern täglich dieLeistungsfähigkeit unseres Gemeinwesens, fördern denWirtschaftsstandort Deutschland und tragen zur Stabilisierung unsererSozialsysteme bei. Dazu erheben sie zum Beispiel jedes Jahr über100 Milliarden Euro an Steuern, die wichtige Zukunftsinvestitionenin Bildung, Familie, Forschung und Infrastruktur ermöglichen. Sieschützen die Wirtschaft vor Wettbewerbsverzerrungen, die Verbrauchervor mangelhaften Waren aus dem Ausland und die Gesellschaft vorgrenzüberschreitender organisierter Kriminalität.Deutschland ist eine der größten und exportstärkstenWirtschaftsnationen der Welt. Deutsche Unternehmen führen jährlichWaren im Wert von mehreren hundert Milliarden Euro nach Deutschlandein oder aus. Mehr als 190 Millionen Zollabfertigungen wickelt derZoll pro Jahr ab.Bei so gewaltigen Warenströmen ist es unumgänglich, dass derZoll seine Kontrollen zielgerichtet und risikoorientiertorganisiert. Dafür müssen große Mengen an Daten gesammelt und inkürzester Zeit analysiert und bewertet werden, um risikobehafteteSendungen kontrollieren zu können. Nur so werden die eng kalkuliertenZeitabläufe der Wirtschaft so wenig wie möglich beeinträchtigt undgleichzeitig der hohe Standard einer sicheren Lieferkette und derSchutz von Wirtschaft und Bürger gewährleistet.Der deutsche Zoll hat auf diese globalen Entwicklungen und dieBedürfnisse der Unternehmen reagiert und hat eine leistungsstarkeZentralstelle eingerichtet, die permanent den Strom an eingehendenDaten zum grenzüberschreitenden Warenverkehr auswertet. DieZöllnerinnen und Zöllner an den Grenzen und im Inland erhalten dannautomatisch die Erkenntnisse und Hinweise auf risikobehafteteLieferungen über ein IT-Verfahren direkt auf den Bildschirm undkönnen sofort reagieren.Die tatsächlichen Zollkontrollen werden damit in der Summeweniger, aber im Ergebnis effizienter. Die Erfolgsbilanz bei derAbwehr von Gefahren und der Kriminalitätsbekämpfung - von derSteuerhinterziehung, Verhinderung von Betäubungsmittelschmuggel bishin zur Produktpiraterie - bestätigt dies Jahr für Jahreindrucksvoll aufs Neue.Die Bilanz des Zolls für 2016 wird Mitte März im Rahmen derZolljahrespressekonferenz veröffentlicht. Weitere Informationen zumZoll und den Ausbildungsmöglichkeiten stehen unter www.zoll.de zurVerfügung.Pressekontakt:GeneralzolldirektionPressestelleAndré LenzTelefon: 040/42820-1241pressestelle.gzd@zoll.bund.deOriginal-Content von: Generalzolldirektion, übermittelt durch news aktuell