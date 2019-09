Bad Homburg (ots) -Am 25. September 2019, dem "Tag der Zahngesundheit", ist dieZahnpflege buchstäblich in aller Munde. Dass Zähneputzen jeden Tagein Muss ist, wird dabei ebenso betont, wie die Wahl geeigneterPflegeprodukte, zahngesunde Ernährung und selbstverständlich derregelmäßige Kontrolltermin beim Zahnarzt. Das Erinnern an diesezentralen Aspekte ist wichtig und doch sind diese Botschaften denmeisten Menschen (hoffentlich) nicht neu. Weniger bekannt istdagegen, dass die tägliche Mundhygiene auch über die Karies- undParodontitisvorsorge hinaus Chancen bietet.Zwar ist die Anwendung von Produkten zur Zahnaufhellung für einästhetisches Lächeln bereits etabliert, elektrische Zahnbürsten mitvielen zusätzlichen Hightech-Features und hochstylishem Design sindes ebenfalls. Doch wächst die Auswahl an Pflegemitteln, die dempersönlichen modernen Lifestyle der Anwender entsprechen, weiter -Mundpflege als reine Pflichtübung "ohne Seele" ist schließlich fürviele nicht mehr genug. Einen neuen (r)evolutionären Sprung gibt esjetzt mit der ersten Mundpflegeserie in Deutschland mit Koffein. Denndie Zahncreme und Mundspülung YUZ energy boost verleihen dem voranbeschriebenen Trend einen Extra-Schub durch ihre"Hallo-Wach"-Wirkung.So wird der weit verbreitete Anspruch, mit der täglichenZahnpflege nicht nur einen mundgesundheitsfördernden, sondern aucheinen wachmachenden Effekt zu erzielen, auf innovative Weise erfüllt- morgens nach dem Aufstehen, abends vor dem Ausgehen oder auchzwischendurch. Eine Menge von 1 bis 1,5 ml Zahncreme pro zahnärztlichempfohlener zweiminütiger Anwendung oder von 15 ml Mundspülungentspricht dabei ungefähr der Wirkung einer Tasse Kaffee oder dereines Energydrinks! Eine Alternative also für alle, die mehr zumWachwerden brauchen, denen entsprechende Getränke nicht schmeckenoder die zum Beispiel morgens lieber eine Viertelstunde längerschlafen statt in der Küche zu sitzen oder sich an der Tankstelleeinen Energydrink zu besorgen. Entwickelt wurde YUZ energy boostdabei nach Motiven der Traditionellen Persischen Medizin, die denMenschen seit jeher als Einheit begreift und auch die belebendeWirkung von Koffein schon früh erkannte.Die Innovation steht durch weitere Merkmale für die beschriebene"Zeitenwende" in der täglichen Mundhygiene: Denn neben zahnärztlichanerkanntem und bewährtem Fluorid zur effektiven Kariesvorsorgebeinhaltet sie zahlreiche naturnahe Ingredienzen zur zusätzlichenFörderung der Mundgesundheit. Dabei sind Zahncreme und Mundspülungvegan, ohne Laktose oder Gluten. Tube und Flasche sind auszuckerrohrbasiertem Biokunststoff mit hoher Recyclingfähigkeit, unddie Umverpackung stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft, waswiederum den wachsenden gesellschaftlichen Ansprüchen an dieNachhaltigkeit entspricht.So steht YUZ energy boost beispielhaft für den fortschreitendenWandel in der Mundhygiene hin zu Lösungen, die sich an persönlichenBedürfnissen orientieren und entsprechend motiviert angewendetwerden. Darauf kommt es schließlich an, nicht nur am "Tag derZahngesundheit", sondern auch an den 364 verbleibenden Tagen im Jahr.Erhältlich ist YUZ energy boost bei Müller und in ausgewähltenApotheken. Mehr Infos gibt es online unter www.yuzoralcare.com undwww.facebook.com/yuzoralcare sowie www.instagram.com/yuzoralcare.Pressekontakt:Dr. Kaschny HealthCare GmbHKapersburgweg 561350 Bad HomburgTel. +49 6172-68 481 0Fax. +49 6172-68 481 60presse@drkaschny.comwww.drkaschnyhealthcare.comOriginal-Content von: Dr. Kaschny HealthCare GmbH, übermittelt durch news aktuell