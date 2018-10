Am 25. Oktober: Feierliches Gelöbnis in Mittenwald (FOTO)

Mittenwald/Bayern (ots) -Am 25. Oktober 2018 legen 134 Rekruten des Gebirgsjägerbataillons233 in Mittenwald ihr Gelöbnis ab. Durch dieses feierliche Ereigniswerden die jungen Frauen und Männer in die soldatische Gemeinschaftaufgenommen. Das Gelöbnis beginnt an diesem Donnerstag um 14.00 Uhrim Kurpark Puit in Mittenwald. Das Gebirgsmusikkorps ausGarmisch-Partenkirchen spielt dazu. Die Rekruten und dasGebirgsjägerbataillon 233 laden zu dieser Feierlichkeit, neben denFamilien und Freunden der Soldaten, natürlich auch alle anderenInteressierten sowie Vertreter der Presse herzlich ein.Pressekontakt:Edelweiß-KaserneIn der Kofel 1-3782481 MittenwaldFon: (08823) 937 - 2002Fax: (08823) 937 - 2029E-Mail: gebjgbtl233s2@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell