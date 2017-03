Am 25. März ist Rollladen- und Sonnenschutztag / Wie ein kurzer Urlaub (FOTO)

Bonn (ots) -Der Frühling kommt und mit ihm das schöne Wetter für eineunbeschwerte Zeit im Freien. Den Feierabend auf Balkon und Terrasseim Kreise von Freunden und Familie ausklingen zu lassen, ist fastschon wie ein kurzer Urlaub - vorausgesetzt das eigene Zuhause istentsprechend ausgestattet.Markisen, Terrassendächer und Co. machen den heimischenLieblingsplatz im Freien komfortabel. Wird es etwa an einigen Stellenzu warm, sorgen sie ganz nach Wunsch des Besitzers für Blendschutzund Schatten. Damit der Schatten auch dahin fällt, wo er gebrauchtwird, muss von Beginn an die Ausrichtung des Gebäudes und derSonnenstand berücksichtigt werden."Die vermeintlich einfache Montage einer Markise kann selbstambitionierte Heimwerker überfordern", sagt Christoph Silber-Bonz,Hauptgeschäftsführer des Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz e.V.(BVRS). Mit dem bundesweiten Rollladen- und Sonnenschutztag (R+S-Tag)am 25. März erinnert der BVRS daran, für die Planung von Rolllädenund Sonnenschutzanlagen einen RS-Fachbetrieb zu Rate zu ziehen.Neben Motor und Steuerung können die Fachhandwerker denSonnenschutz auch mit Sensoren ausstatten. Dann öffnet eine Markiseselbsttätig bei Sonneneinstrahlung und schließt bei Wetterunbilden.Qualitätsbezugsstoffe sind nicht nur wetterfest, die Fachbetriebebieten sie auch in einer großen Auswahl an attraktiven Dessins.Solchermaßen beschützt kann selbst ein kurzer Regenschauer dasFrischluftvergnügen nicht trüben.Auch mit Einbruchschutz kennen sich die Betriebe des Rollladen-und Sonnenschutztechniker-Handwerks aus: Einbruchhemmende Rolllädensetzen potenziellen Einbrechern massiven Widerstand entgegen.Verstärkte Rollladenpanzer, Führungsschienen undHochschiebesicherungen lassen sich auch nachrüsten. Ein gutes Gefühl,zu wissen, dass die eigenen vier Wände gesichert sind, wenn man imUrlaub ist.Einen geeigneten RS-Fachbetrieb zu finden, ist einfach. DieInternetseite des Rollladen- und Sonnenschutztagswww.rollladen-sonnenschutz.de beinhaltet neben vielen Tipps auch eineFachbetriebssuche.Pressekontakt:KOOB Agentur für Public Relations GmbH (GPRA) - Joachim Ochs - 02084696-311 - Joachim.Ochs@koob-pr.comOriginal-Content von: Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz e.V., übermittelt durch news aktuell