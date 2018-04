Am 25. April feiert man in Deutschland den Tag des Baumes / In einem FriedWald kommt dem Baum eine ganz besondere Bedeutung zu: Er ist Grabstätte, Tröster und Andachtsort (FOTO)

--------------------------------------------------------------Mehr über FriedWaldhttp://ots.de/ixeUIi--------------------------------------------------------------Griesheim (ots) -Ein Haus bauen, ein Kind zeugen, einen Baum pflanzen - dasSprichwort verdeutlicht: Eine Baumpflanzung gehört zu einem erfülltenLeben. Für viele ist der Baum dabei Symbol für neues Leben, fürandere aber auch für Trauer und Trost, wenn ein Leben zu Endegegangen ist. Zum Beispiel für jene, die einen Angehörigen in einemFriedWald beigesetzt haben.In einem FriedWald sind Bestattungen unter Bäumen möglich - einenaturverbundene Alternative zum traditionellen Friedhof, ohne Mauern,ohne Grabsteine. Hier hat jeder einzelne Baum als Grabstätte eineimmense emotionale Bedeutung."Wir wussten sofort: Das ist unser Baum"Es war ein eisiger Februartag mit viel Schnee, als EvelynSchlosser-Sturm das erste Mal durch den FriedWald Weilrod gestapftist. Irgendwann standen sie und ihre erwachsenen Kinder vor einerEiche mit sechs Spechtlöchern. "Wir wussten sofort: Das ist unserBaum", erzählt die Biologin. Ihr Mann war ebenfalls Biologe. Als erplötzlich starb, wurde er im FriedWald Weilrod unter derFamilien-Eiche beigesetzt. Wenn Evelyn Schlosser-Sturm ihrem Mannnahe sein will, geht sie nun in den Wald statt auf einentraditionellen Friedhof. Immer an ihrer Seite: ihr kleiner Hund, einSheltie-Rüde. "Hier sieht es jeden Tag anders aus, je nach Licht undJahreszeit. Und fast immer hört man die Vögel singen", freut siesich.Individuelle Beisetzung unter einem BaumWaltraud Kalcher ist Kindergärtnerin in Eggersdorf bei Graz undhat gemeinsam mit ihrer Familie als Vorsorgemaßnahme einenFamilienbaum ausgewählt. Unter der Hainbuche im FriedWald Schöckllandsind mittlerweile vier Familienmitglieder, darunter zwei ausDeutschland, beigesetzt. Die Beisetzung im FriedWald kann individuellgestaltet werden: mit christlichem Beistand oder einem Trauerredner,mit Musik oder in Stille. "Wir haben die Beisetzung sehr festlichgestaltet. Mein Mann hat die Verabschiedung mit der Querflötemusikalisch umrahmt und es gab das zu essen und zu trinken, was dieVerstorbenen gerne mochten. Es war sehr stimmig und alle warenbegeistert von der Schönheit des Waldes", erzählt Waltraud Kalcher.Der Baum hält die Erinnerung wachBaumblätter erinnern Christoph Schmitz an seine Frau Antje, die imFriedWald Reinhardswald beigesetzt wurde. "Es war eine schöneBeerdigung - das kann man wirklich so sagen. Ich kehre immer wiedergerne an unseren Baum zurück, auch wenn ich dafür eine Entfernung von300 Kilometer überbrücken muss", sagt Schmitz. Er hat ein besonderesRitual für sich gefunden: Bei jedem Besuch nimmt er ein Blatt desBaumes mit, an dem seine Frau ruht. Dieses Blatt trägt er immer beisich - solange, bis es zerfallen ist: "Dann weiß ich: Es ist wiederZeit für einen Besuch im FriedWald."Pressekontakt:FriedWald GmbH, Im Leuschnerpark 3, 64347 GriesheimCarola Wacker-Meister, Leitung Kommunikation & MarketingTelefon: 06155/848-203; E-Mail: presse@friedwald.deOriginal-Content von: FriedWald GmbH, übermittelt durch news aktuell