Berlin (ots) -Wenn Schauspieler Florian Lukas etwas liebt, dann ist es dieHerausforderung. Eigentlich kann er ja fast alles: einenVolkspolizisten spielen ("Weissensee"), einen Provinz-Kommissar inder Hauptstadt ("Der König von Berlin") oder einenSatellitenschüssel-Verkäufer ("Good Bye, Lenin!"). Aber einenFischer?Gerade hat ihn seine Agentin angerufen. "Eine Hauptrolle! Eingroßer Regisseur! Du musst einen Fischer spielen!" Das scheint sie zusein: die Herausforderung! Florian Lukas hat Lust auf einenPraxistest. Er ist in Prenzlauer Berg aufgewachsen und lebt heute amBerliner Stadtrand - Brandenburg, das seenreichste Bundesland, direktvor der Haustür. Was also liegt näher, als sich aufzumachen zu denSeen Brandenburgs? Schwarzer See, Großer Wummsee und Großer ZechlinerSee, sicher gibt es da Fischer. Schon auf dem Weg ins Ruppiner Landmuss der Schauspieler Hürden nehmen: Moped-Panne unterwegs und Wartenauf den Abschleppwagen. Später auch noch kopfüber ins Wasser - unddas Anfang Oktober -, aber auch Anglerglück ... Diese Tour ist echtfeuchtfröhlich.Die erste Station ist Flecken Zechlin im Norden Brandenburgs.Fischer Wilhelm "Wilmi" Gert hat nicht nur große Fische, sondern auchein großes Herz. Der Fischergehilfe Sven zeigt Florian Lukas ein paarechte Kniffe. Und er guckt Köchin Heike über die Schulter, wie dieFische zubereitet werden, und ist sich nicht zu schade zu helfen -ran geht's an die Kartoffeln.Auf eigene Faust erkundet Florian Lukas schließlich dieAngelreviere der Region und lernt beim Fachmann in einem RheinsbergerAngelladen alles über Köder, Blinker, Raub- und Friedfische. "DieMenschen, die Fische, das Land - hätte nicht gedacht, dass ernst solustig ist", resümiert Florian Lukas.Unterhaltsam und amüsant gibt die Sendung "Herr Lukas macht Ernst - Mit Florian Lukas zu den Seen Brandenburgs" Einblick in die Weltder Fischer und in die Herzen der Brandenburger. Eine Produktion derWieduwilt Film & TV Production im Auftrag des rbb.