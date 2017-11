Am 24. November ist GIVING FRIDAY von dm (FOTO)

Karlsruhe (ots) -Fünf Prozent des Tagesumsatzes werden für Bildung von Kindern undJugendlichen gespendet.Am Freitag, 24. November, ist bei dm GIVING FRIDAY. DasUnternehmen spendet fünf Prozent des Tagesumsatzes an verschiedeneBildungsprojekte für Kinder und Jugendliche. Jeder einzelne dm-Markthat entschieden, welche gemeinnützige regionale Initiative erunterstützen möchte. "Kunden, die am 24. November bei uns einkaufen,zahlen selbstverständlich den selben günstigen Dauerpreis wie anallen Tagen. Was es dazu gibt, ist eigentlich unbezahlbar: die schöneGewissheit, gemeinsam zu helfen", erklärt Erich Harsch, Vorsitzenderder dm-Geschäftsführung. Ganz unter dem Motto #givingisthenewblacksammelt dm alle Eindrücke von Kunden und Mitarbeitern aus den mehrals 1.850 dm-Märkten in den Sozialen Netzwerken. WeitereInformationen finden Sie unter: www.dm.de/givingfriday.dm macht den UnterschiedAm letzten Donnerstag im November feiern die US-Amerikaner"Thanksgiving". Die meisten von ihnen nutzen den darauffolgendenFreitag als Brückentag und beginnen mit ihren Weihnachtseinkäufen.Händler werben mit Rabatten und Aktionen. Am 24. November ist dmstatt mit Rabatten mit Gaben für den guten Zweck dabei. "Wir möchten,dass unsere Kunden immer günstig bei uns einkaufen können. Daherbieten wir verlässliche Dauerpreise und beteiligen uns nicht anRabattschlachten", ergänzt Mario Bertsch, BereichsverantwortlicherNationale Kommunikation, das Konzept. "Passend zur Vorweihnachtszeitmöchten wir mit dem Einkauf etwas Wertschöpfendes verbinden und dasGeben in den Mittelpunkt stellen", sagt Marina Schlattmann,Projektmanagerin Nationale Kommunikation bei dm, "und so entstand dieIdee zu diesem ganz besonderen Tag."Black Box - Highlight-Produkte der Lieblingsstars An diesem Taggibt es auch für die Kunden wieder etwas ganz Besonderes: FünfInternet-Stars haben ihre Lieblingsprodukte von dm-drogerie markt injeweils eine Black Box gepackt. Die Boxen gibt es exklusiv inlimitierter Stückzahl ab dem 24. November in allen deutschendm-Märkten und Online unter dm.de.Zu dm-drogerie marktSich in der Gesellschaft einzubringen und diese positivmitzugestalten, gehört zum Selbstverständnis von dm-drogerie markt.Für sein nachhaltiges Engagement erhielt das Unternehmen bereits denDeutschen Nachhaltigkeitspreis und den Deutschen Kulturförderpreis.Wichtigster Baustein des bürgerschaftlichen Engagements sindunterstützende Aktivitäten für regionale und lokale Initiativen imUmfeld der dm-Märkte. 2017 trägt dm zum Diskurs unserer offenenGesellschaft bei. Mit der alverde-Reihe "In welcher Welt wollen wirleben?" gibt dm Denkanstöße und Impulse. Darüber hinaus unterstütztdm die bürgerschaftliche Initiative "Die offene Gesellschaft", diesich für die Bewahrung und Stärkung unserer Gesellschaft inDeutschland einsetzt und am 17. Juni 2017 alle Bürger dazu aufgerufenhat, sich in Form des Social Dinings in der Öffentlichkeit für unsereWerte einzusetzen. Seit 2009 stärkt dm mit "Singende Kindergärten",dem kostenfreien Weiterbildungsprojekt für Erzieherinnen undErzieher, bei Verantwortlichen und Kindern den Mut zur eigenenStimme. 2.700 Kindergärten und 5.400 Erzieher haben bereits an"Singende Kindergärten" teilgenommen.Pressekontakt:dm-drogerie marktHerbert ArthenTel.: 0721 5592-1195, Fax: 0721 62514-90E-Mail: herbert.arthen@dm.dewww.dm.deOriginal-Content von: dm-drogerie markt, übermittelt durch news aktuell