München (ots) -- Musik-Doku über Künstler, die mit nur einem Hit weltberühmtwurden- Sendetermin: Dienstag, 21. März 2017, um 22:15 Uhr bei RTL IIEigentlich ist es der Traum eines jeden Musikers, einmal einenganz großen Hit zu landen. Doch was passiert, wenn alle nachfolgendenSongs nicht mehr an den Erfolg des Vorgängers heranreichen können?Dann spricht man von einem klassischen "One Hit Wonder". Diezweistündige Dokumentation widmet sich all den Künstlern, die mit nureinem einzigen Hit weltberühmt wurden.Mit "Mambo No. 5" konnte Lou Bega im Jahr 1999 einen Sommerhitlanden. Dabei lag sein Song zunächst zwei Jahre in der Schublade, biser endlich entdeckt wurde. Doch dann schafft es der "Mambo No. 5" zumweltweiten Hit, der bis heute mehr als 53 Millionen verkauft und mitAuszeichnungen aus aller Welt überhäuft wurde. Einen ähnlich großenHit konnten "Fools Garden" mit ihrem Song "Lemon Tree" landen. Dankdes überragenden Erfolgs kann die Band rund um Frontmann PeterFreudenthaler heute noch in China auf Tour gehen. Und das, obwohl esnur 20 Minuten brauchte, um den Song zu schreiben."Pop Giganten: One Hit Wonder" blickt zurück auf mehr als 30 JahreMusikgeschichte. Zu den klassischen One Hit Wondern zählen Hits wie"Funky Town" von Lipps.Inc., "Self Control" von Laura Branigan undRaff, "Fade to grey" von Visage, "Words" von FR David, "Life is Life"von Opus oder "Whats up" von den 4 Non Blondes. Die Dokumentationgeht der Frage nach, warum es Musikern nach ihrem überragendenWelthit nicht gelang, einen weiteren Song in den Top 10 zuplatzieren. Wie gingen sie mit ihrem plötzlichen Erfolg um? Und warihr One Hit Wonder für sie letztendlich Fluch oder Segen?Neben Künstlern wie Lou Bega, Peter Freudenthaler (Frontmann von"Fools Garden") und Buddy (Sommerhit: "Ab in den Süden"), kommenProminente wie Anja Lukaseder, Nilz Bokelberg, Anastasia Zampounidis,Alex Gernandt, Giovanni Zarrella, Rolf Scheider und Katja Burkard zuWort.Über "Pop Giganten"Herausragende Stars, musikalische Trends und Songs, die die Weltbewegen - die RTL II-Musik-Doku-Reihe "Pop Giganten" blickt hinterdie Kulissen von spannenden Phänomenen der Musikgeschichte.