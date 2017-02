München (ots) -- Mit Nirvana wurde Kurt Cobain zur Ikone einer ganzen Generation.Doch seine Drogenprobleme trieben ihn 1994 dazu, sich imHeroin-Rausch in den Kopf zu schießen - ein tragischerSelbstmord. Das ist die offizielle Version der Geschichte.- Die eineinhalbstündige Dokumentation begleitet denPrivatermittler Tom Grant, der einige Ungereimtheiten in denErmittlungen zu Cobains Todesfall fand. Wurde der Rockstar Opfereines Mordkomplotts?- A&E zeigt die Doku als TV-Weltpremiere am Samstag, 18. Februar2017, um 20.15 Uhr und damit zwei Tage, bevor Cobain 50 Jahrealt geworden wäre.Kurt Cobain erlangte als Lead-Sänger von Nirvana weltweiteBerühmtheit und wurde zur Ikone einer ganzen Generation. Doch derschnelle Ruhm setzte den eher scheuen Grungerocker immer mehr unterDruck. Drogen schafften ihm trügerische Erleichterung. Im April 1994flüchtete er aus einer Entzugsklinik und schoss sich, vollgepumpt mitHeroin, in den Kopf. So zumindest ist der Todesfall von Kurt Cobainallgemein bekannt. Ein Privatermittler hegt jedoch Zweifel an dieserVersion. Könnte Kurt Cobain zum Opfer eines Mordkomplotts gewordensein?Schon vor dem Tod beauftragte Cobains Ehefrau Courtney Love denPrivatermittler Tom Grant, den verschwundenen Rockstar zu finden.Nach dem Tod legte sich die Polizei schnell auf eine Todesursachefest: Selbstmord infolge einer Heroin-Überdosis. Von Anfang an konnteGrant das schnelle Urteil der Polizei nicht nachvollziehen. Erstellte viele Ungereimtheiten fest, Cobains Schicksal ließ ihn nichtmehr los. Er entschloss sich, auf eigene Faust weiter zu ermitteln.Heute ist Grant davon überzeugt, dass der Tod Kurt Cobains eineandere Ursache hat, als die offiziell von der Polizei verkündeteVersion ausweist.Die Dokumentation wirft einen Blick auf die Unstimmigkeiten rundum den Tod von Kurt Cobain und zeigt, welche Erkenntnisse der früherePolizist Tom Grant bei seinen Ermittlungen erlangte. Dabei können dieletzten Tage Cobains mit Originalfilmmaterial und Interviews mitMenschen, die mit dem Fall zu tun hatten, nachvollzogen werden.Außerdem werden aufgezeichnete Gespräche mit Schlüsselfiguren wieDylan Carlson gezeigt, dem Mann, der die Waffe kaufte, mit der Cobainerschossen wurde.Die eineinhalbstündige Dokumentation wurde 2015 von SuburbanHitchhiker Daredevil Films produziert. Regie führte Benjamin Statler.A&E zeigt "Kurt Cobain - Tod einer Ikone" am Samstag, 18. Februar2017, um 20.15 Uhr. An Kurt Cobains 50. Geburtstag, Montag, 20.Februar, ist die Dokumentation um 20.15 Uhr erneut zu sehen.Weitere Informationen zum Sender A&E gibt es unter ae-tv.de sowieunter facebook.com/aetvDeutschland.Pressekontakt:A+E NETWORKS GERMANY / The History Channel (Germany) GmbH & Co. KGDaniel HabelandPR & PressTel.: 089/38199-255E-Mail: daniel.habeland@aenetworks.deae-tv.deNicolas FinkeHead of PressTel.: 089/38199-731E-Mail: nicolas.finke@aenetworks.deae-tv.deOriginal-Content von: A&E, übermittelt durch news aktuell