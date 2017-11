Berlin (ots) -Sie ist Sängerin, Schauspielerin, Buchautorin, moderiertschlagfertig eine Talkshow - und grillen kann sie auch! Das beweistMultitalent Kim Fisher mit einer neuen Sendung: Der rbb schickte siefür "Mein wunderbarer Imbiss" mit einem Imbisswagen in Brandenburgüber Land.In Neuruppin und Friesack, Brandenburg/Havel, Kloster Lehnin undMichendorf macht die sympathische Berlinerin Station. Bei Bratwurstmit Senf kommt sie unkompliziert mit den Menschen ins Gespräch undhat dabei immer ein Ohr für die kleinen und großen Dinge des Lebens.Worüber plaudern die Leute, was erlebt Kim Fisher bei ihremUnterwegs-Abenteuer? Und auch ein Geheimnis wird gelüftet - in KimFishers Familie ging es schon immer um die Wurst!Was dahinter steckt, erfahren die Zuschauer am kommenden Freitag(17. November 2017) um 20.15 Uhr im rbb Fernsehen: "Mein wunderbarerImbiss - Mit Kim Fisher übers Land".Seinen Sendeplatz am Freitagabend profiliert der rbb eine Wochespäter mit einer weiteren prominent besetztenUnterhaltungsproduktion: "Herr Lukas macht Ernst" hat am 24. NovemberTV-Premiere. Kann Florian Lukas auch einen Fischer spielen? Dererfolgreiche Schauspieler wagt bei einem echten Brandenburger Fischerden Praxistest.Mehr im Internet unter rbb-online.de/presse. HonorarfreiePressefotos unter ard-foto.dePressekontakt:rbb, Claudia Korte, Telefon (030) 97993 12106.Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell