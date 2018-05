Düsseldorf (ots) -Nur wenige Menschen wissen, dass auch Katzen an Bluthochdruckleiden können und dass die Krankheit potenziell verheerendeAuswirkungen auf die Gesundheit ihres Tieres haben kann. Häufig sindkeine warnenden Anzeichen für die Erkrankung zu sehen, weshalb die sogenannte feline Hypertonie auch der "stille Killer" genannt wird. Einnicht entdeckter hoher Blutdruck kann bei Katzen zu schwerenOrganschäden führen, etwa an den Augen, den Nieren, dem Herzen unddem Gehirn. Um einen Bluthochdruck frühzeitig zu erkennen, sollte manseine Katze regelmäßig vom Tierarzt untersuchen lassen.Wie bei Menschen auch, ist Bluthochdruck insbesondere bei älterenPatienten weit verbreitet: Studien zeigen, dass mehr als eine vonsechs Katzen im Alter von über sieben Jahren betroffen ist. DasRisiko ist bei Katzen mit einer chronischen Nierenerkrankung odereiner Krankheit der Schilddrüse sogar noch höher: Jede dritte Katzemit diesen Vorerkrankungen hat erhöhte Blutdruckwerte.Bluthochdruck als tickende BombeBluthochdruck kann eine tickende Bombe für die Gesundheit derKatze sein. "Ein nicht entdeckter hoher Blutdruck kann bei Katzen zuschweren Schäden an Schlüsselorganen führen, etwa an den Augen, denNieren, dem Herzen und dem Gehirn", erklärt Dr. Angelika Drensler,Cheftierärztin in einer international anerkannten katzenfreundlichenKleintierpraxis in Elmshorn. "Unglücklicherweise entwickelt sich dieErkrankung im Verborgenen ohne jegliche Alarmsignale für denBesitzer. Die Katze kann vollkommen gesund erscheinen, bis derAnstieg des Blutdrucks Zielorgane schädigt."Plötzliche Erblindung ist häufigEine häufige Folge ist eine plötzliche Erblindung. "HoherBlutdruck im Auge kann Blutungen z.B. in die vordere Augenkammer odersogar die Ablösung der Netzhaut verursachen. Letzteres führt zu einemvollständigen Verlust des Sehvermögens", erläutert Dr. Drensler."Die Blindheit wird gewöhnlich bemerkt, wenn die Katze sich nichtmehr bewegen will oder wiederholt an Gegenstände, die im Weg liegen,stößt." Obwohl das häufig ein Zeichen dafür ist, dass der Blutdruckder Katze bereits eine ganze Weile zu hoch ist, erkennen vieleBesitzer erst in diesem Stadium, dass etwas nicht stimmt. "Leiderwerden die Katzen meistens erst vorgestellt, wenn es bereits zu spätist, um die Erblindung aufzuhalten oder rückgängig zu machen."Vorbeugung ist der SchlüsselDaher ist Vorbeugung so wichtig, denn eine Früherkennung kannSchlimmeres oft verhindern. Die Diagnose ist einfach: Katzenhaltersollten den Blutdruck ihrer Katze regelmäßig von einem Tierarztmessen lassen. "Das ist ein einfaches, schnelles und schmerzfreiesVerfahren genauso wie beim Menschen", versichert Dr. AngelikaDrensler. Eine kleine aufblasbare Manschette wird an das Bein oderden Schwanz der Katze angelegt und der Blutdruck sofort gemessen. Diemeisten Katzen lassen sich die Untersuchung sehr gut gefallen undakzeptieren sie ohne Stress oder Angst."Wenn Katzen älter als sieben Jahre sind, empfehlen wirregelmäßige Blutdruckmessungen alle sechs Monate", rät Dr. Drensler.Routinechecks des Blutdrucks helfen dabei, Bluthochdruck in einemfrühen Stadium zu erkennen und Schäden an anderen Organen, wie z. B.den Nieren oder dem Herzen, vorzubeugen. Falls ein hoher Blutdruckfestgestellt wird, kann der Tierarzt eine Therapie einleiten und mitgut verträglichen, effektiv wirksamen Medikamenten die felineHypertonie behandeln. Mehr Informationen über Bluthochdruck beiKatzen auch unter www.amodeus.vetPressekontakt:Viviane Kurth, viviane.kurth@vm-pr.de. Pressebüro für Tiergesundheit,Vennebusch & Musch GmbH, Tel: 05406 81589110Original-Content von: CEVA Tiergesundheit, übermittelt durch news aktuell