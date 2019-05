Am 17. Mai ist Auf-Arbeit-Radeln-Tag: Dank Rad dem Pendlerwahnsinn entkommen / Unfall auf dem Arbeitsweg - welche Versicherung zahlt? / Welche Regeln sollte ich als Radfahrer unbedingt kennen? (FOTO)

Frankfurt (ots) -Stau, Verspätungen, genervte Gesichter - für viele Arbeitnehmerein ganz normaler Morgen. Warum nicht den "Auf-Arbeit-Radeln-Tag" am17. Mai zum Anlass nehmen und aufs Fahrrad umsteigen. Doch was genauzählt eigentlich zum Arbeitsweg? Wer zahlt, wenn ich mich beimAbstecher zum Bäcker verletze? Außerdem: Gibt es in Deutschlandspezielle Regelungen für Radfahrer und was passiert, wenn man dagegenverstößt? Die Versicherungsexperten der Deutschen VermögensberatungAG (DVAG) klären auf.Welche Strecke zählt als Arbeitsweg?Der direkte Weg zwischen dem eigenen Zuhause und Arbeitsplatz istin der Regel gesetzlich versichert. Aber Vorsicht: Schon bei einenkurzen Abstecher zum Bäcker oder Kiosk tauscht man Brötchen undZeitung gegen seinen Versicherungsschutz ein. Denn sobald derArbeitnehmer seinen direkten Weg verlässt, entfällt der gesetzlicheUnfallschutz. Ausnahmen gelten bei der Unterbringung von Kindernsowie Umleitungen oder generell zwar längere, aber verkehrsgünstigereWege. Zusätzlicher Hinweis der DVAG-Versicherungsprofis: "Wer denArbeitsweg für über zwei Stunden unterbricht - um beispielsweiseprivate Besorgungen zu erledigen - ist auch danach nicht mehrgesetzlich versichert."Betriebskantine oder Restaurant - egal?In der Mittagspause in die Kantine, schnell zum nächstenSupermarkt oder doch zum Lieblingsasiaten? Reine Geschmackssache,denn meist ist der Weg zum Ort, an dem gegessen wird, gesetzlichabgesichert. Doch der Schutz endet mit Betreten der Lokalität.Mitarbeiter sind also selbst in der betriebseigenen Kantine nichtabgesichert. Gleiches gilt für das stille Örtchen: Der Gang zumToilettenraum ist gesetzlich abgesichert - der weitere Aufenthaltdort jedoch nicht. Auch Spaziergänge und Raucherpausen während derArbeitszeit gelten als Privatangelegenheiten.Was, wenn mir sonst was passiert?Wer auf einen umfassenden Schutz nicht verzichten möchte, kannsich zusätzlich privat absichern. Eine private Unfallversicherungzahlt bei Unfällen, die in der Freizeit passieren und somit zumPrivatbereich gehören. Bei bleibenden Schäden ist neben dervereinbarten Invaliditätsleistung, die beispielsweise für den Umbauzur behindertengerechten Unterkunft eingesetzt werden kann, auch eineregelmäßige Rentenzahlung möglich. Am besten ist, sich in einempersönlichen Gespräch von einem Experten beraten zu lassen.Gesetze rund ums Radeln - Wer hätte es gewusst?Muss ich einen Helm tragen? In Deutschland gibt es keineHelmpflicht für Radfahrer - auch nicht für Kinder. Gut zu wissen: DieUnfallversicherung greift auch dann, wenn Sie auf einen Helmverzichten Licht kaputt? Ohne Licht fahren ist gefährlich - auch fürdie Brieftasche: Mit 20 Euro Strafe muss man rechnenHobbyakrobat?Auch wenn es Spaß macht: Freihändiges Fahren kostet 5Euro Schnell mal die Nachrichten checken? Wer sein Smartphone währendder Fahrt zückt, muss mit 55 Euro Bußgeld rechnen Zebrastreifenmissachtet? Wer erwischt wird, zahlt 40 Euro Einen über den Durstgetrunken? Mit 1,6 Promille oder mehr auf dem Fahrrad drohen dreiPunkte, eine Geldstrafe und die Anordnung einerMedizinisch-Psychologischen-Untersuchung (MPU)Woher kommt eigentlich der Aktionstag "Auf-Arbeit-Radeln-Tag"?Der Aktionstag findet jährlich am dritten Freitag im Mai statt. Erstammt ursprünglich aus den USA, wo er 1956 als "Bike-to-Work-Day"von der US-amerikanischen League of American Bicyclists ins Lebengerufen wurde.Über die Deutsche Vermögensberatung GruppeMit rund 5.000 Direktionen und Geschäftsstellen betreut dieDeutsche Vermögensberatung Unternehmensgruppe über 8 Mio. Kunden zuden Themen Finanzen, Vorsorge und Absicherung. Die DVAG istDeutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Sie bietetumfassende und branchenübergreifende Allfinanzberatung für breiteBevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz "Vermögensaufbaufür jeden!". Aktuelle Informationen und Unternehmensnachrichtenfinden Sie unter www.dvag.dePressekontakt:Deutsche VermögensberatungWilhelm-Leuschner-Straße 2460329 FrankfurtT: 069-2384-127F: 069-2384-867E: pressemeldung@dvag-presseservice.dewww.dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuell