Am 15. September ist Glasrecyclingtag (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Glasrecycling leicht gemacht: Wer einfache Tipps bei derAltglasentsorgung berücksichtigt, leistet einen wichtigen Beitrag zumUmwelt- und Klimaschutz. Schirmherrin des Glasrecyclingtags istBundesministerin Svenja Schulze.Am 15. September ist Glasrecyclingtag. Bereits zum dritten Malruft die Initiative der Glasrecycler an diesem Tag dazu auf, sich mitdem Thema zu beschäftigen und zum Altglascontainer zu gehen. Denn:Jeder, der sein Altglas richtig entsorgt, tut gleichzeitig etwasGutes für die Umwelt. Das unterstützt auch Svenja Schulze,Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, undhat die Schirmherrschaft für den bundesweiten Glasrecyclingtagübernommen. Prinzipiell gilt: Je sauberer Altglas getrennt wird,desto weniger Energie muss für die Aufbereitung und Produktion vonneuem Verpackungsglas eingesetzt werden. Deshalb hat die Initiativeder Glasrecycler ein paar einfache Tipps zusammengestellt, diehelfen, Glas richtig zu entsorgen:1. Ins Altglas dürfen entleerte Glasverpackungen für Lebensmittelwie Flaschen und Konservengläser sowie pharmazeutische undkosmetische Glasbehälter.2. Eine Trennung nach Farben ist wichtig: Weißes Glas gehört inden Weißglascontainer, braunes in den Braunglas- und grünes inden Grünglascontainer. Blaues oder andersfarbiges Glas gehörtin den Grünglascontainer.3. In den Altglascontainer dürfen keine Trinkgläser, Porzellan,Steingut oder Fensterglas. Sie haben eine andereZusammensetzung und sollten im Restmüll oder auf demRecyclinghof entsorgt werden.4. Energiesparlampen und jede Form von Leuchtmitteln sind Rest-oder sogar Sondermüll und gehören nicht in denAltglascontainer.5. Deckel sollten Zuhause in der Gelben Tonne entsorgt werden.Wenn das mal vergessen wurde, bitte die Deckel mit in denGlascontainer werfen - sie können herausgefiltert werden.6. Keine vollen Glasverpackungen in den Container werfen, Resteauf jeden Fall vorher entsorgen.7. Spülen nicht nötig! Altglas muss nicht sauber im Containerlanden.8. Und ganz allgemein: Was nicht durch die Öffnung passt, gehörtnicht in den Altglascontainer.Wer diese Regeln beachtet, leistet einen wichtigen Beitrag zumUmwelt- und Klimaschutz und schont die natürlichen Ressourcen. Dennneue Glasflaschen bestehen durchschnittlich aus 60 ProzentAltglasscherben, bei grünen Glasflaschen liegt dieser Anteil sogarbei bis zu 90 Prozent. Also: Nichts wie hin zum Altglascontainer! Wernoch unsicher ist: Auf der Seite www.was-passt-ins-altglas.de findensich weitere Details zum richtigen Glasrecycling.Recycling-Wissen wird belohnt: Mitmachen und gewinnen!Richtiges Wissen rund um das Thema Glasrecycling möchte dieInitiative der Glasrecycler im Rahmen des Glasrecyclingtags belohnen.Wer bis zum 25. September 2018 alle sechs Fragen zurAltglasentsorgung auf der Website richtig beantwortet, gehört mit einbisschen Glück zu den Gewinnern! Der Hauptpreis ist eine Reise fürZwei nach Paris, inkl. Hin- und Rückflug, zwei Übernachtungen ineinem 3- oder 4-Sterne-Hotel und einem Ausflug zum bekanntenKunstmuseum Louvre. Auf 30 weitere Gewinner wartet jeweils einGewinnpaket bestehend aus zwei Backmischungen im Glas. DasGewinnspiel sowie die Teilnahmebedingungen finden Interessierte unterdiesem Link: https://www.was-passt-ins-altglas.de/gewinnspiel/.Über die Initiative der Glasrecycler:Die "Initiative der Glasrecycler" will Verbraucher über dierichtige Altglasentsorgung informieren. Sie setzt sich zusammen ausder "Der Grüne Punkt" - Duales System Deutschland GmbH (DSD) - einemführenden Anbieter von Rücknahmesystemen - und dem AktionsforumGlasverpackung - einer Initiative der Behälterglasindustrie inDeutschland. Die Initiative der Glasrecycler hat 2016 erstmals denGlasrecyclingtag ausgerufen. Die Schirmherrschaft für denGlasrecyclingtag hat Svenja Schulze übernommen, Bundesministerin fürUmwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit.Pressekontakt:Pressestelle Initiative der Glasrecyclerim Aktionsforum Glasverpackungc/o zeron GmbH / Agentur für Public RelationsTanja SellnerErkrather Straße 234 a40233 DüsseldorfTel.: 0211/8892150-41Fax: 0211/8892150-50E-Mail: presse@was-passt-ins-altglas.deOriginal-Content von: Initiative der Glasrecycler, übermittelt durch news aktuell