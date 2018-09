Bremen (ots) -Alle Knabber-Fans, Nuss-Liebhaber und Eichhörnchen zelebrierenjedes Jahr ein Datum ganz besonders: den 13. September. Denn dann ister endlich da, der "Tag der Erdnuss". Um ihn auch 2018 gebührend zufeiern, hat Milka drei spannende Fakten über die leckere Knabbereizusammengestellt. Mit einem Stückchen der neuen Tafel Milka ErdnussCrisp die perfekte Lektüre für zwischendurch.1. Die Erdnuss ist überhaupt keine NussHätten Sie es gewusst? Die Erdnuss gehört in Wahrheit zur Familieder Hülsenfrüchte. Damit ist sie näher mit der Sojabohne verwandt alsmit der Walnuss. Tatsächlich logisch: Wie bei Erbsen oder Bohnen auchsind die essbaren Bestandteile der Erdnuss in einer Hülse, derSchale, verpackt. Allerdings kann man Erdnüsse auch roh verzehren,während Erbsen, Bohnen und Linsen erst gekocht werden müssen.2. Es gibt nicht nur "die eine" ErdnussKlein, groß, rotbraun oder eher gelblich - tatsächlich gibt esviele verschiedene Erdnusssorten. Die bekanntesten vier hören auf dieNamen Runner, Spanish, Valencia und Virginia. Letztere besitzt diegrößten Kerne und wird geröstet und gesalzen gerne in Dosen undGläsern verkauft. Die kleinsten Kerne dagegen bildet dieSpanish-Erdnuss - sie findet meist in Süßigkeiten Verwendung. Sinddrei oder sogar vier Kerne in der Fruchthöhle, handelt es sich um dieValencia. Runner-Erdnüsse haben eine rote Samenschale und zählen inihrem Ursprungsland Amerika zu den beliebtesten.3. Erdnüsse stehen sogar im Guinnessbuch der RekordeZugegeben: Die Erdnuss allein hat (bislang) keinen Rekordgebrochen. Dafür war die Hilfe von gleich zwei verrückten Britennötig. So warf ein einstiger Hürdenläufer und Olympia-Teilnehmer am20. Februar 2008 eine Erdnuss sage und schreibe 37,92 Meter weit. Einbisschen weiter schaffte es zuvor die Erdnuss eines Landsmannes.Jedoch rollte der sie im September 2003 auch elf Kilometer weit - mitder Nase!Milka feiert die Erdnuss auf ganz besondere WeiseKein Wunder, dass die Erdnuss so beliebt ist und ihr ein eigenerFeiertag gewidmet wird. Doch wir von Milka zelebrieren sie seitKurzem jeden Tag - mit der neuen Milka Erdnuss Crisp. Die Tafel istperfekt für alle, die zarte Alpenmilch Schokolade, leckereKaramellstückchen, knusprige Cornflakes und Rice Crispies vereint mitknackigen Erdnusshälften genießen möchten. Zusammen mit der beliebtenGroßtafel Milka Peanut Caramel und dem Riegel Milka & Peanut Caramelbildet sie ein unwiderstehliches Trio für alle Erdnuss-Liebhaber.Schokoladengenuss mit dem gewissen Extra an Crunch: Und wer hatbehauptet, dass eine Erdnuss nicht auch zart sein kann?Über Mondelez InternationalMondelez International Inc. (NASDAQ: MDLZ) ist ein globalesSnacking-Unternehmen, das weltweit für Genussmomente steht. 2017verzeichnete das Unternehmen einen Netto-Umsatz von rund 26Milliarden US-Dollar. Mondelez International ist in rund 160 Ländernführender Anbieter von Schokolade, Keksen, Kaugummi, Bonbons undGetränkepulver. Rund um den Globus genießen Konsumenten Produktebeliebter Marken wie Milka, Oreo, Philadelphia, TUC, belVita undToblerone. Mondelez International ist im Standard & Poor's 500 Index,im NASDAQ 100 und im Dow Jones Sustainability Index gelistet.Mehr über uns erfahren Sie unterhttp://www.mondelezinternational.com/Das Presseportal für Deutschland, Österreich und die Schweizfinden Sie hier: http://www.mynewsdesk.com/de/mondelez-germanyPressekontakt:Kontakt UnternehmenJonas NumrichPressesprecherMondelez Deutschland Services GmbH & Co. KGKonsul-Smidt-Straße 21, 28217 BremenTelefon: +49 (0) 421 - 3770 6048E-Mail: Jonas.Numrich@mdlz.comKontakt MarkeTheresa SelbachPR-BeratungfischerAppelt, relations GmbHWaterloohain 5, 22769 HamburgTelefon: +49 (0) 40 - 899 699 231E-Mail: mdlz@fischerappelt.deOriginal-Content von: Mondelez Deutschland, übermittelt durch news aktuell