Am 13. Oktober macht die Band De Lancaster München zur Weltrekordstadt

München (ots) - Am 12. Oktober erscheint das neue Album "AlleMacht den Träumen" des aus dem Produzententeam Georg Fischer undThomas Lackmann bestehenden Projekts De Lancaster. Als feste Studio-und Livesängerin fungiert Nadine Schäfer.Nachdem die letzte Single, "Rosenzeit" in den deutschen Clubs undDJ-Charts hervorragend eingeschlagen hat, schieben De Lancaster einAlbum nach, das dem Publikum auf ungewöhnliche Art und Weisepräsentiert wird.De Lancaster haben nämlich offiziell einen Weltrekordversuch beimGuinness Buch der Rekorde angemeldet. Die Gruppe behauptet, dass siein der Nacht vom 13. Oktober auf den 14. Oktober 2018 die meistenLive-Auftritte einer Band in einer Nacht absolvieren wird.Wer De Lancaster kennt, der weiß, dass das Projekt nicht nur fürhervorragende Musikqualität steht, sondern auch für ausgeklügelteMarketing-Ideen. Und so legt die Gruppe nicht einfach so los, sonderngibt den Startschuss für ihren Rekordversuch im Fernsehen. Direkt imAnschluss der am 13. Oktober auf sonnenklar.tv aus Münchenausgestrahlten "Kunath & Co Holiday Show" werden De Lancaster indiversen Münchner Locations ihr neues Album "Alle Macht den Träumen"live präsentieren, indem sie jeweils einen Hit des Albums performen.Um möglichst viele Auftrittsorte ansteuern zu können, kann leider proEvent nur ein Titel präsentiert werden.Es geht darum, in der Zeit zwischen 22 und 4 Uhr so vieleLive-Auftritte wie möglich zu präsentieren. Die Tour geht in derNacht quer durch München. Momentan finden noch Abstimmungen zwischenden Münchner Clubs und De Lancaster statt, um den Weltrekordsicherstellen zu können. Den 13. Oktober sollten sich feierwilligeMünchner dick im Kalender anstreichen, weil De Lancaster an diesemTag München zur Weltrekordstadt machen werden.