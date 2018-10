Am 13. Oktober ist Welt-Thromobose-Tag / Pressetermin am 12.10. in Berlin: Tumor und Thrombose / Optimierung der Patientenversorgung

Berlin (ots) - Welche Relevanz hat der Zusammenhang zwischenThrombose und Krebserkrankung? Wie sieht die optimaleThrombosetherapie bei Tumorpatienten aus?20 % der Tumorpatienten erleiden eine Thrombose, bei 20 % allerThrombosefälle ist eine Tumorerkrankung der Auslöser. Doch wieschlägt sich dieser Zusammenhang in der Praxis nieder? Wie steht esum neue Ansätze in der Thrombosetherapie bei Tumorpatienten?Unter der Schirmherrschaft von Jens Spahn diskutieren führendeExperten aus dem Aktionsbündnis Thrombose und der Onkologie über dieFragen, ob dieser speziellen Wechselbeziehung im medizinischen Alltagund in der Versorgungsforschung zu genüge Rechnung getragen wird undwie die optimale Versorgung von Tumorpatienten aussehen sollte.Freitag, 12. Oktober 2018, 15:30 UhrAllianz Forum, Pariser Platz 6, 10117 BerlinIndividuelle Gespräche können gerne im Vorfeld vereinbart werden mit:Dr. Dominik Graf von Stillfried · Zentralinstitut für diekassenärztliche Versorgung in DeutschlandDr. med. Omar Abou Deif · Hamburgisches KrebsregisterProf. Dr. Hanno Riess · Klinik mit Schwerpunkt Onkologie undHämatologie, Charité BerlinProf. Dr. Christoph Bode · Klinik für Kardiologie und Angiologie,Universitäts-Herzzentrum FreiburgProf. Dr. Rupert Bauersachs · Wissenschaftlicher LeiterAktionsbündnis Thrombose, Deutsche Gesellschaft für AngiologieDr. Jutta Schimmelpfennig · Deutsche Gesellschaft für Phlebologie PDDr. Christoph Kalka · Deutsche GefäßligaIm Anschluss verleiht das Aktionsbündnis den diesjährigenVirchow-Preis an Prof. Dr. Axel Matzdorff.Über 40.000 Menschen sterben in Deutschland an den Folgen einerLungenembolie, das sind mehr Tote als durch Verkehrsunfälle, Brust-und Prostatakrebs und HIV zusammen. Häufigste Ursache dafür ist eineThrombose. Diese kann Menschen jeden Alters treffen. Jährlich werdenknapp über 370.000 Neuerkrankungen an Thrombose, Phlebitis undThrombophlebitis registriert. Rund 50.000 Menschen erkranken pro Jahran einer Lungenembolie.Pressekontakt:Julia HofmannAktionsbündnis Thrombosec/o Deutsche Gesellschaft für AngiologieTel. 030 20 8888 31E-Mail: info@risiko-thrombose.deOriginal-Content von: Deutsche Gesellschaft für Angiologie - Gesellschaft für Gefäßmedizin e.V., übermittelt durch news aktuell