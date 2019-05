Am 12. Mai ist Muttertag: Söhne und Töchter in München verschenken die meisten Blumen (FOTO)

Berlin (ots) -+++ Nirgendwo in Deutschland werden zum Muttertag so viele Blumenverschenkt wie in München +++ Dortmund ist Schlusslicht +++ GroßeUnterschiede auch innerhalb derselben Bundesländer +++Am 12. Mai ist Muttertag. Im Durchschnitt freut sich an diesem Tagzwei Mal pro Sekunde irgendwo in Deutschland eine Mama über einenBlumenstrauß von Fleurop. Die Nummer Eins der Blumenlieferanten hateinen Blick in die Datenbank geworfen und die Anzahl der verschenktenBlumensträuße auf die Zahl der jeweiligen Einwohnerheruntergebrochen. Das Ergebnis: In München werden zu diesem Anlassmit großem Abstand die meisten Blumen verschenkt. Keinesfalls giltdies jedoch für ganz Bayern. Augsburg und Nürnberg rangieren eher imletzten Drittel der Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern. Ähnlichsieht es in Nordrhein-Westfalen aus: In Köln und Düsseldorf werdenmehr als doppelt so viele Muttertags-Blumen wie beispielsweise inEssen verschenkt.Den Münchner "Kindern" auf den Fersen sind Söhne und Töchter ausHamburg, Leipzig, Potsdam und Berlin auf den Plätzen Zwei bis Fünf.Aber auch kleinere Städte sind in den Top-10 zu finden, so etwa Jenain Thüringen mit rund 111.000 Einwohnern auf Platz Neun. Deutlichweniger Blumen zum Muttertag werden hingegen in Kassel, Saarbrückenund Dortmund verschenkt. Die achtgrößte Stadt Deutschlands istSchlusslicht der Auswertung, pro Kopf werden hier weniger als einViertel der Blumensträuße, die in München für die Mamas ausgesuchtwerden, verschenkt.Dass in München die meisten Fleurop-Aufträge platziert wurden,bedeutet allerdings nicht zwangsläufig, dass sich hier auch diemeisten Mamas über Blumen freuen können. Schließlich liefert Fleuropinnerhalb weniger Stunden deutschlandweit und - von derinternationalen Zeitverschiebung abgesehen - in mehr als 150 Länderder Erde. Das Netzwerk der Fleurop-Partnerfloristen hilft insofernbesonders den Söhnen und Töchtern, die einen anderen Wohnort als ihreMütter haben und ihr persönliches, blumiges Dankeschön deswegen nichtselbst überreichen können.Der meistverkaufte Fleurop-Strauß zum Muttertag im vergangenenJahr war ein rund gebundener Strauß in Weiß-Gelb-Violett mit Rosenund Margeriten sowie Salal und Schleierkraut als Beiwerk. Mehr als 20Prozent aller Besteller wählten diese Kreation aus dem mehr als 100Produkte umfassenden Fleurop-Sortiment als Dankeschön für ihre Mamasaus.Pressekontakt:Ansprechpartnerin: Christine VeauthierAdresse: Fleurop AG, Lindenstraße 3-4, 12207 BerlinTel.: 0151 57 011078, Fax: 030/713 83-291E-Mail: christine.veauthier@fleurop.deWebsite: www.fleurop.deOriginal-Content von: Fleurop AG, übermittelt durch news aktuell