AmTrust Services 750 Subordinated Notes due September 15: Kam das wirklich unerwartet?

An der Börse notiert AmTrust Services 750 Subordinated Notes due September 15 per 25.07.2018 bei 24,95 .Auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für AmTrust Services 750 Subordinated Notes due September 15 entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der AmTrust Services 750 Subordinated Notes due September 15-RSI ist mit einer Ausprägung von 52,23 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 52,24, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

