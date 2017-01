AmCham warnt neue US-Regierung vor Protektionismus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Amerikanische Handelskammer in Deutschland hat anlässlich der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump vor einer wirtschaftlichen Abschottung des Landes gewarnt.



"Protektionistische Maßnahmen wie Strafzölle oder die Aufkündigung internationaler Handelsverträge haben in einer globalisierten Welt keinen Platz", sagte Bernhard Mattes, Präsident der AmCham Germany, am Freitag in Frankfurt. Amerikas Wohlstand beruhe ganz wesentlich auf der Offenheit seiner Wirtschaft. "Wir setzen deshalb darauf, dass der neue Präsident seine Wahlversprechen an die politische Realität anpasst", sagte Mattes./mar/DP/stb