América Móvil, größter Telekommunikationsdienstleister in Mexiko und der siebtgrößte weltweit, bietet künftig die Dienste von GlobeX Data in Mexiko an

Quelle: IRW Press

13. Oktober 2020 – Toronto, Ontario, GlobeX Data Ltd. (OTCQB:SWISF) (CSE:SWIS) („GlobeX“ oder das „Unternehmen“), der führende Anbieter von in der Schweiz gehostetem, sicherem Datenmanagement und sicherer Kommunikation, freut sich, mitteilen zu können, dass sich sein Partner in Lateinamerika, América Móvil S.A.B. de C.V. (NYSE:AMX), für die Integration der verschlüsselten Messaging- und Dateitransfer-Applikation SekurMessenger von Sekur entschieden hat. Telcel, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung