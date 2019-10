Alzheimer Forschung Initiative unterstützt Düsseldorf-Jülich Symposium mit 10.000 Euro

Düsseldorf (ots) - Die gemeinnützige Alzheimer ForschungInitiative e.V. (AFI) unterstützt das "3. Düsseldorf-Jülich Symposiumon Neurodegenerative Diseases" mit 10.000 Euro. Im Rahmen desSymposiums werden vom 12. bis 14. November rund 150Alzheimer-Forscher im Haus der Universität erwartet. Organisiert wirddie Tagung von Prof. Dr. Dieter Willbold von derHeinrich-Heine-Universität Düsseldorf und dem ForschungszentrumJülich sowie Prof. Dr. Thomas van Groen von der University of Alabamaat Birmingham (USA)."Vernetzung ist ein ganz zentrales Element für wissenschaftlichesArbeiten. Deshalb ist es uns als größtem privaten Fördereröffentlicher Alzheimer-Forschung in Deutschland ein besonderesAnliegen, den wissenschaftlichen Austausch zu unterstützen. DasDüsseldorf-Jülich Symposium hat sich in den letzten Jahren etabliertund ist nicht nur für deutschsprachige Forscher ein wichtigerTreffpunkt", sagt AFI-Geschäftsführerin Oda Sanel."Wir freuen uns schon sehr auf das kommende Symposium. Neben denhochkarätigen Sprecherinnen und Sprechern aus aller Welt werden vielejunge Alzheimer-Forschende dabei sein. Viele Akteure müssen engzusammenarbeiten, damit Alzheimer in Zukunft besser behandelbar ist",sagt Organisator Prof. Dr. Dieter Willbold.Am Eröffnungstag (12. November) lädt die AFI zudem ab 18.15 Uhrein zu einem öffentlichen Themenabend mit dem Titel "Neue Wirkstoffegegen Alzheimer - Ist Heilung in Sicht?". Als Referent konnte Prof.Dr. Oliver Peters von der Charité - Universitätsmedizin in Berlingewonnen werden. Moderieren wird TV-Journalistin undAFI-Botschafterin Okka Gundel. Weitere Informationen zum Themenabendfolgen in Kürze.Kostenfreies Fotomaterial:www.alzheimer-forschung.de/presse/fotos-videosWeitere Informationen zur Alzheimer-Krankheit:www.alzheimer-forschung.de/alzheimerÜber die Alzheimer Forschung Initiative e.V.Die Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI) ist eingemeinnütziger Verein, der das Spendenzertifikat des DeutschenSpendenrats e.V. trägt. Seit 1995 fördert die AFI mit SpendengeldernForschungsprojekte engagierter Alzheimer-Forscher und stelltkostenloses Informationsmaterial für die Öffentlichkeit bereit. Bisheute konnte die AFI 266 Forschungsaktivitäten mit über 10,2Millionen Euro unterstützen und rund 825.000 Ratgeber und Broschürenverteilen. Interessierte und Betroffene können sich aufwww.alzheimer-forschung.de fundiert über die Alzheimer-Krankheitinformieren und Aufklärungsmaterial anfordern. Ebenso finden sich aufder Webseite Informationen zur Arbeit des Vereins und allenSpendenmöglichkeiten. Botschafterin der AFI ist die Journalistin undSportmoderatorin Okka Gundel.Pressekontakt:Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI)Dr. Christian LeibinnesKreuzstr. 3440210 Düsseldorf0211 - 86 20 66 27presse@alzheimer-forschung.dewww.alzheimer-forschung.de/presseOriginal-Content von: Alzheimer Forschung Initiative e.V., übermittelt durch news aktuell