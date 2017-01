Alzheimer Forschung Initiative e.V. schreibt Fördergelder aus

Düsseldorf (ots) - Für eine Zukunft ohne Alzheimer: Diegemeinnützige Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI) stellt auchin diesem Jahr wieder Forschungsgelder für engagierteAlzheimer-Forscher bereit. Dank zahlreicher privater Spenden konntedie AFI bisher insgesamt 201 Forschungsaktivitäten mit über 8,4Millionen Euro unterstützen. Damit ist die AFI der größte privateFörderer öffentlicher Alzheimer-Forschung in Deutschland.Wissenschaftler an deutschen Universitäten und öffentlichenEinrichtungen können die finanzielle Förderung einesForschungsvorhabens auf dem Gebiet der Ursachen-, Diagnose- undklinischen Forschung beantragen. Die Fördersumme wurde für die neueAusschreibungsrunde von 80.000 Euro auf 100.000 Euro für zwei Jahreangehoben. Für junge promovierte Alzheimer-Forscher stellt die AFIMittel von bis zu 40.000 Euro bereit. Internationale Forschergruppenwerden gemeinsam mit AFI-Kooperationspartnern aus den Niederlanden(Alzheimer Nederland) und Frankreich (LECMA) unterstützt.Der Einsendeschluss für Anträge auf Forschungsförderung (Letter ofIntent) ist Montag, der 6. März 2017. Alle Anträge werden vomWissenschaftlichen Beirat der AFI unter dem Vorsitz von Prof. Dr.Thomas Arendt, Universität Leipzig, zusammen mit den Beiräten derinternationalen Kooperationspartner aus den Niederlanden undFrankreich sowie externen Gutachtern im Peer Review bewertet. DieBewertung erfolgt in einem zweistufigen Verfahren. Die Antragstellerwerden Mitte Mai informiert, ob sie die zweite Runde erreicht habenund ein Vollantrag gewünscht wird. Im November werden dieAntragsteller dann über die Möglichkeit einer Forschungsförderungbenachrichtigt.Die Antragstellung erfolgt über ein Online-Portal, das unterwww.alzheimer-research.eu zu erreichen ist.Informationen zu weiteren Förderungsmöglichkeiten der AFI wieReisekostenzuschüsse oder Weiterbildungsaufenthalte findeninteressierte Forscher im Internet unterwww.alzheimer-forschung.de/forschung.Zur Antragstellung: www.alzheimer-research.euKostenfreies Fotomaterial:www.alzheimer-forschung.de/presse/medien.htmÜber die Alzheimer Forschung Initiative e.V.Die Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI) ist eineingetragener gemeinnütziger Verein. Seit 1995 fördert die AFI mitSpendengeldern Forschungsprojekte engagierter Alzheimer-Forscher undstellt kostenloses Informationsmaterial für die Öffentlichkeitbereit. Bis heute konnte die AFI 201 Forschungsaktivitäten mit über8,4 Millionen Euro unterstützen und 750.000 Ratgeber und Broschürenverteilen. Interessierte und Betroffene können sich aufwww.alzheimer-forschung.de fundiert über die Alzheimer-Krankheitinformieren und Aufklärungsmaterial anfordern. Ebenso finden sich aufder Webseite Informationen zur Arbeit des Vereins und allenSpendenmöglichkeiten. Botschafterin der AFI ist die Journalistin undSportmoderatorin Okka Gundel.Pressekontakt:Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI)Dr. Christian LeibinnesKreuzstr. 3440210 Düsseldorf0211 - 86 20 66 27presse@alzheimer-forschung.dewww.alzheimer-forschung.de/presseOriginal-Content von: Alzheimer Forschung Initiative e.V., übermittelt durch news aktuell