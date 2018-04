Always-on Geräte im Energiecheck: Alexa und Co. kosten nur 60 Cent Strom pro Monat (FOTO)

München (ots) -- Smarte Lautsprecher verbrauchen in der Ruhephase weniger alseinen Euro Strom pro Monat- Streaming-Adapter wie Google Chromecast und Apple TV kostenmonatlich sogar nur rund 40 Cent Strom- Notebooks und Konsolen in Standby verbrauchen am meistenImmer mehr Geräte in deutschen Wohnzimmern kommunizieren rund umdie Uhr mit dem Internet und sind ständig abrufbereit - Stichwort:Always-on. Doch was bedeutet das für den Energieverbrauch? E.ON hatnachgemessen und berechnet, wie viel die ständig am Netz hängendenGeräte tatsächlich verbrauchen. Das Ergebnis überrascht: AmazonsAlexa-Lautsprecher Echo Plus sowie Google Home verbrauchen im Standbyweniger als 60 Cent Strom pro Monat - und das obwohl sie immerzuhören. Verkappte Stromfresser sind hingegen Spielekonsolen undNotebooks im Ruhe- beziehungsweise Standby-Modus: Wer die Geräte nieganz ausschaltet und dauerhaft am Netz hat, muss - je nach Modell -mit monatlich bis zu sieben Euro Mehrkosten rechnen.Smarte Lautsprecher und Streaming-Adapter mit geringemStromverbrauchUnter den Lautsprechern mit Sprachassistenten verbrauchen GoogleHome (2,2 Watt)und Amazon Echo Plus (2,6 Watt) im "Zuhören-Modus" nurwenig Strom. Eine Ausnahme stellen dabei Boxen von Drittanbieterndar: Der von E.ON getestete Alexa-fähige Sonos One Lautsprecher (4,5Watt) verbrauchte rund doppelt so viel Strom - für den Dauerbetriebsind aber auch das gerade einmal 95 Cent im Monat. Auch wer seinenStreaming-Adapter durchgehend eingesteckt hat, kann aufatmen: DiePlatzhirsche Google Chromecast, Apple TV und Amazon Fire TVverbrauchen allesamt weniger als zwei Watt und liegen somit unter 50Cent Stromkosten pro Monat bei durchgängigem Standby-Betrieb.Standby-Modus von Konsolen und Notebooks mit Bedacht nutzenReady-, Instant-on-, oder Standby-Modus: Die ständigeAbrufbereitschaft hat viele Namen - und einen Preis. Denn geradeNotebooks und Spielekonsolen führen im Hintergrund auch gerne einmalUpdates durch, wenn sie nicht ganz ausgeschaltet sind. Wer den Laptopnur zuklappt und am Netz eingesteckt lässt, verbraucht - je nachModell und Energieeinstellung - pro Monat im Schnitt bis zu siebenEuro Strom zusätzlich. Ähnlich verhält es sich bei denSpielekonsolen. Sowohl die Playstation 4 (8-9 Watt) als auch die XboxOne (15 Watt) verbrauchen im Ruhemodus Strom. Wer die Geräteununterbrochen laufen lässt, zahlt im Monat rund zwei bis drei Eurozusätzlich. Eine Ausnahme stellt die Nintendo Switch dar: dieseverbraucht im Standby weniger als 0,5 Watt.Die Berechnungen sind auf einem durchschnittlichen Strompreis von29 ct/kWh erfolgt (Stand Anfang 2018).Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Moritz SchichtTel.: 089/1254-2116moritz.schicht@eon.comOriginal-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell