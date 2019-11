Alwaleed Philanthropies tritt der Bill & Melinda Gates Foundation bei und arbeitet mit neuem Engagement an der Ausrottung von Polio zusammen

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) - Seine Königliche Hoheit Prinz Alwaleed BinTalal AlSaud, Vorsitzender von Alwaleed Philanthropies, schloss sich Bill Gatesund führenden Persönlichkeiten der internationalen Gemeinschaft an, um die ersteFinanzierungsrunde für eine große globale Initiative zur Ausrottung von Poliobekannt zu geben. Die Zusage wurde auf dem "Reaching the Last Mile"-Forum in AbuDhabi gemacht, das von Seiner Hoheit Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan,Kronprinz von Abu Dhabi, ausgerichtet wurde.Die Global Polio Eradication Initiative (GPEI) "Endgame Strategy 2019-2023"zielt darauf ab, die letzten Hindernisse für die Ausrottung von Polio zubeseitigen und eine poliofreie Zukunft zu sichern. Bill Gates, Vertreter derBill & Melinda Gates Foundation, einem der führenden Partner der GPEI, gab dieersten Geldgeber der Strategie bekannt, würdigte sie und rief dazu auf, dasssich in diesem wichtigen Moment für die Organisation weitere Geldgeber meldensollten.Die Spende von Alwaleed Philanthropies in Höhe von 2 Millionen US-Dollar an GPEIwird die Erstellung von Aktionsplänen unterstützen, um den Zugang zuPolioimpfungen zu verbessern und Kindern überall auf der Welt zu helfen. DieUnterstützung wurde während des "Polio Pledge Moment" auf dem heutigen Forumgewürdigt, das alle Partnerorganisationen zusammenbrachte und andere dazuaufrief, ebenfalls teilzunehmen.Die Spende von Alwaleed Philanthropies ist die jüngste in einer langen Reihe vonstrategischen und koordinierten Spenden zur Ausrottung von Krankheiten und diezweite zur Unterstützung der GPEI nach einer Spende von 30 Millionen Dollar imJahr 2013. Zusätzlich zur Unterstützung von GPEI hat Alwaleed Philanthropies mitSchlüsselpartnern wie Gavi, der Vaccine Alliance, der Bill & Melinda GatesFoundation, dem Carter Center und UNICEF zusammengearbeitet, um Drakunkulose,Onchozerkose, Masern und Röteln sowie andere vermeidbare und behandelbareKrankheiten zu bekämpfen.Anschließend traf sich S.K.H. Prinz Alwaleed Bin Talal mit Bill Gates, mit demer eine lange und produktive Beziehung unterhält, um die verbleibendenHerausforderungen bei der weltweiten Ausrottung von Infektionskrankheiten zudiskutieren.Zu der heutigen Zusage und dem Treffen sagte er: "Heute haben wir einenwichtigen Schritt in Richtung einer poliofreien Welt getan. Seit 1988 könnenheute schätzungsweise 18 Millionen Menschen gehen, die sonst durch dieseKrankheit gelähmt gewesen wären. Spenden bringen Veränderungen, und gemeinsameAnstrengungen bringen sie schneller und wirkungsvoller. Deshalb bin ich heutemit diesen angesehenen Partnern hier und fordere andere auf, sich uns in diesemletzten Kampf gegen Polio anzuschließen."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1033903/Reaching_the_Last_Mile_forum.jpgPressekontakt:Reem AbuKhayal+966-55-989-8188RJA@alwaleedphilanthropies.orgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/136151/4447635OTS: Alwaleed PhilanthropiesOriginal-Content von: Alwaleed Philanthropies, übermittelt durch news aktuell