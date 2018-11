Alvarez & Marsal reagiert auf den steigenden Consulting-Bedarf im Einkauf und holt Jürgen Wetzstein ins Team

N.Y./München (ots) - Jürgen Wetzstein wird Managing Director undleitet das Procurement Team der renommierten Beratungsfirma in EuropaAlvarez & Marsal (A&M), eines der weltweit führendenConsulting-Unternehmen, gewinnt Jürgen Wetzstein für die Leitungseines Procurement-Teams in Europa. Unterstützung bei Optimierungenim Beschaffungsbereich sind eines der strategischen Wachstumsfelderfür A&M. Die herausragende Expertise und die "Hands-On" Mentalitätvon Herrn Wetzstein werden der Strategie von A&M, ihren Kunden einebreitgefächerte und tiefgehende Wissensbasis zur Verfügung zustellen, zusätzlichen Fahrtwind geben.Jürgen Wetzstein bringt mehr als 17 Jahre Erfahrung ausFührungspositionen bei verschiedenen renommierten Industrie- undConsultingunternehmen mit sowie als Interims Chief ProcurementOfficer (CPO). Nachdem er bei PricewaterhouseCoopers bereits großeErfolge als Leiter der Strategy & Procurement Practice hatte, setzteer bei Accenture seine Erfolgsgeschichte fort."Als eines der führenden Consulting Unternehmen in Europaerweitern wir stetig unser Team mit ausgewiesenen Experten, umunseren Kunden so eine bestmögliche Beratung in allen Bereichen zubieten. Neben seiner ausgeprägten Expertise in Einkauf- undSupply-Chain Fragen bringt Jürgen Wetzstein die "Hands-On" Mentalitätmit, die A&M auszeichnet", sagt Jürgen Zapf, Managing Director beiAlvarez & Marsal."Der Einkauf befindet sich in einer Transformation: DieKonzentration der Unternehmen auf Kernkompetenzen treibt den Bedarfan zugekauften Waren und Leistungen, während parallel dazu Prozessedigitalisiert werden und sich die erforderlichen Fähigkeiten imEinkauf dramatisch verändern. Für letzteres stehen beispielhaft dieVerschiebungen innerhalb der Warengruppen (von Mechanik zuElektronik, von Hardware zu Services) und der Bedarf an Datenexpertenauch im Einkauf. In diesem Spannungsfeld arbeiten wir sehrpragmatisch mit unseren Kunden daran, die Einkaufsfunktionzukunftssicher zu machen und zeitglich deren Wertbeitrag zumUnternehmensergebnis zu steigern", sagt Jürgen Wetzstein, ManagingDirector bei Alvarez & Marsal.Bildmaterial zu Jürgen Wetzsteinftp://presse.hbi.de/pub/AuM/Wetzstein.jpgÜber Alvarez & MarsalAls Tony Alvarez und Bryan Marsal 1983 ihr Knowhow bündelten undAlvarez & Marsal gründeten, verfolgten sie das Ziel, Betriebsabläufe,Leistungssteigerung und Wertschöpfung nahtlos miteinander zuverknüpfen, um Unternehmen dabei zu helfen, Stagnation in Wachstumumzuwandeln und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Diese Zielsetzungist nach wie vor das Herzstück von Alvarez & Marsal (A&M).A&M ist heute ein führender Anbieter von ganzheitlichenWertsteigerungsprogrammen, Turnaround- und Sanierungsberatung sowieInterims-Management-Lösungen. Weiterhin beraten wir Unternehmen undderen Gesellschafter mit Transaktionsdienstleistungen und Bewertungensowie holistischen und integrierten Beratungsdienstleistungen undDatenanalyse ("Big-Data-Analysen") für forensische Untersuchungen undRechtstreitigkeiten. Wir sind faktengetrieben undhandlungsorientiert. Wir stellen die richtigen Fragen und krempelndie Ärmel hoch, um unsere Kunden ans Ziel zu bringen. Wir finden dierichtige Lösung und setzen sie zur richtigen Zeit auf die richtigeArt und Weise um. Dafür steht A&M.A&M bietet Unternehmen aus allen Branchen weltweitProblemlösungsansätze und Wertschöpfungspotentiale. UnsereSpezialisten sind erfahrene Führungskräfte, erstklassige Berater undBranchenexperten, deren reicher Erfahrungsschatz unsere Mandantendabei unterstützt, aus Veränderungen strategischen Mehrwert zuschöpfen, Risiken zu kontrollieren und bei jedem Schritt eineWertsteigerung zu erzielen.Wenn entschiedenes Handeln gefragt ist, wenden Sie sich an uns:www.alvarezandmarsal.comPressekontakt:HBI Helga Bailey GmbHCorinna Voss / Stefan Schmidt / Moritz FreibergerTel.: +49 (0) 89 99 38 87 -30 / -47a&m@hbi.deOriginal-Content von: Alvarez & Marsal, übermittelt durch news aktuell