Alvarez & Marsal fragt: Sind deutsche Unternehmensmanager in Zeiten des Umbruchs richtig aufgestellt?

N.Y./München (ots) - Aktuelle Studie von Alvarez & Marsal (A&M)und WHU Otto Beisheim School of Management (WHU): German CorporateLeadership in Disruptive Times: Corporate Playbooks, Frustrations andChallengesAlvarez & Marsal (A&M), ein weltweit führendes Unternehmen fürprofessionelle Dienstleistungen, hat in Zusammenarbeit mit derrenommierten WHU eine Studie veröffentlicht. Die Studie beschäftigtsich mit der Frage, welche Herausforderungen disruptive Zeiten an dasTop-Management in deutschen Unternehmen stellen und wie Manager dieseHerausforderungen angehen sollten. Besonderes Augenmerk lag auf demRollenverständnis von Aufsichtsräten und Management-Teams und derenZusammenspiel miteinander: Welche Ansätze sind erfolgsversprechend?Wie gehen sie mit schwierigen Situationen um? Hierzu wurden 20Mitglieder aus Aufsichtsräten und Top-Management einiger der größtenund bekanntesten deutschen Unternehmen interviewt (siehe Studie).Einige bemerkenswerte Erkenntnisse:Disruptive Kräfte sind heute im jedem Geschäftsfeld zugange.Systemische Veränderungen, wie zum Beispiel die digitaleTransformation, sind in den Köpfen von Unternehmensentscheidern festverankert. Um sie zu meistern, benötigt man neue Denkansätze undSichtweisen - Stichwort "Transformation".Auch die für Deutschland spezifische Rolle der Aufsichtsräte wirdin der Studie thematisiert. Von den in der Studie interviewtenEntscheidungsträgern wird sie häufig zu passiv wahrgenommen,insbesondere im Rahmen ihrer beratenden Funktion. Gründe für diesespassive Verhalten können die unzureichende Erfahrung mit digitalerTransformation sein. In Teilen behindert auch die Größe einesAufsichtsratsgremiums eine zielgerichtete strategische Diskussion.Top-Unternehmensentscheider brauchen in disruptiven Zeiten einManagement-Team an ihrer Seite, das wie ein Sparringspartnerfungiert. Ein fundamentales und gemeinsames Verständnis über Wertesowie die Fähigkeit, ganzheitlich zu denken, sind Schlüsselfaktorenfür den gemeinsamen Erfolg. Offene und ehrliche Diskussionen, häufigverbunden mit einem Wandel der Unternehmenskultur sind essentiell, umein Unternehmen erfolgreich zu transformieren."Der Wandel ist rasant und in Teilen systemisch. Nicht alleine dertechnologische Fortschritt erzeugt disruptive Kräfte. Politische undkulturelle Einflüsse gilt es ebenso richtig einzuschätzen. DieWechselbeziehung auf mehreren Ebenen führt zu einer Verstärkungdieser störenden Kräfte, stellt den Status quo häufig ganzheitlich inFrage und verändert die Art und Weise, wie Unternehmen agieren,erheblich. Mit diesem Handbuch ist es uns gelungen, praxistauglicheAntworten und Lösungen aufzuzeigen sowie Denkanstöße in deutschenChefetagen zu geben", kommentiert Patrick Siebert, Managing Directorbei Alvarez & Marsal. "Ich danke allen, die an dieser Studiemitgearbeitet haben, insbesondere Herrn Professor Dr. Serden Ozcanvon der WHU, der als Co-Autor maßgeblich zu der Untersuchungbeigetragen hat."Die gesamte Studie finden Sie unter: http://ots.de/7HM07fInformationen zu Patrick Siebert von A&M finden Sie unter:https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/patrick-siebertÜber Alvarez & MarsalWeltweit vertrauen Unternehmen, Investoren und RegierungsstellenAlvarez & Marsal (A&M), wenn herkömmliche Ansätze nicht ausreichen,um wichtige Veränderungen voranzutreiben.Seit 1983 in Privatbesitz, ist A&M ein weltweit führender Anbietervon ganzheitlichen Wertsteigerungsprogrammen, Turnaround- undSanierungsberatung, Interims-Management Lösungen sowie holistischenund integrierten Beratungsdienstleistungen für forensischeUntersuchungen und Transaktionen.Mit über 3.000 Mitarbeitern auf vier Kontinenten sind wir derBeschleuniger für erfolgskritische Wachstumsinitiativen, derOptimierer von Beteiligungen bei Portfoliogesellschaften und derStratege bei komplexen Carve out-Vorhaben oder Forderungen vonaktivistischen Investoren. Im Zusammenwirken mit den Führungskräftenund Stakeholdern unserer Mandanten unterstützt A&M bei derVerbesserung von Umsatz und Rendite, erschließt neue Potenziale durchwettbewerbsfähiger Prozesse und Strukturen und schafft Werte. UnsereTop-Spezialisten sind erfahrene Führungskräfte, erstklassige Beraterund Branchenexperten deren reicher Erfahrungsschatz unsere Mandantendabei unterstützt, aus Veränderungen strategischen Mehrwert zuschöpfen, Risiken zu kontrollieren und bei jedem Schritt eineWertsteigerung zu erzielen.Weitere Informationen finden Sie unter: www.alvarezandmarsal.com.Folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Facebook.Pressekontakt:HBI GmbHCorinna Voss / Stefan SchmidtTel.: +49 (0) 89 99 38 87 -30 / -47a&m@hbi.deOriginal-Content von: Alvarez & Marsal, übermittelt durch news aktuell