Alvarez & Marsal expandiert seine Global Transaction Advisory Group nach Genf

Genf (ots) -Amaury Bonnaire wird neuer Managing Director. Er bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung mit komplexen, grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen mit.Das weltweit führende Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal (http://www.alvarezandmarsal.com/) (A&M) hat die Expansion seiner Global Transaction Advisory Group (TAG) nach Genf und die Ernennung von Amaury Bonnaire (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/amaury-bonnaire) als Managing Director der TAG Genf bekannt gegeben. Bonnaire wird Unternehmens- und Private-Equity-Kunden bei integrierten Ansätzen zur Wertmaximierung und Wachstumsgenerierung beraten. Er ist spezialisiert auf Due-Diligence-Prüfungen beim Kauf und Verkauf von Unternehmungen, Beratung bei Kaufverträgen, Carve-Out-Situationen und Post-Deal-Support.Seit der Gründung von A&M in der Schweiz im Jahr 2019 decken die Teams in den Büros in Zürich und Genf die Bereiche Transaction Advisory, Disputes and Investigations, Restructuring und Corporate Transformation ab. A&M plant, diese Geschäftsbereiche weiter auszubauen und sich auf wichtige Sektoren im Schweizer Markt zu konzentrieren, darunter Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Life Sciences, Rohstoffe und Konsumgüter.Mit der Einstellung von Bonnaire unterstreicht A&M seinen strategischen Plan, seine Präsenz in der EMEA-Region aufgrund der wachsenden Marktnachfrage auszubauen. Bereits bekannt gegeben hat A&M die Ernennung der Managing Directors Cristina Almeida und Ignacio Basagoiti in Madrid und Ali Anwar in Dubai.Mit dem Eintritt von Bonnaire in die Global Transaction Advisory Group wird das weltweite Netzwerk von Führungskräften mit spezifischer regionaler Expertise und tiefgreifender grenzüberschreitender Merger und Acquisitions (M&A) Erfahrung weiter ausgebaut. Bonnaire hat zahlreiche Transaktionen in der Schweiz, Europa, Asien, Nordamerika, Lateinamerika, Afrika und im pazifischen Raum geleitet. Darüber hinaus hat er mit Kunden aus verschiedenen Branchen zusammengearbeitet, darunter die Bereiche Energie und Rohstoffe, Konsumgüter, Einzelhandel, Gesundheitswesen und Technologie.Bevor er bei A&M einstieg, war Bonnaire in verschiedenen Funktionen bei EY und Arthur Andersen tätig. Seine Karriere hat er in der Wirtschaftsprüfung begonnen und verlagerte später seinen Schwerpunkt auf die Transaktionsberatung. Zuletzt war er als Strategie- und Transaktionsleiter tätig und leitete ein Team von Fachleuten für Due Diligence, M&A, Bewertung, Integration und Abspaltung sowie Immobilien in der Westschweiz.Paul Aversano (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/paul-aversano), Managing Director und Global Practice Leader der Global Transaction Advisory Group von A&M meint zur Einstellung Bonnaires: "Das anhaltende Wachstum des M&A-Marktes bestätigt unsere wachsende Präsenz im Bereich der Transaktionsberatung und unser Engagement für die Maximierung von Chancen für unsere Kunden in aller Welt. Amaury Bonnaires umfangreiche nationale und internationale Erfahrung fördert unsere Fähigkeit, nahtlose grenzüberschreitende Transaktionslösungen für komplexe M&A-Probleme zu liefern. Dank unserer wachsenden geografischen Präsenz ist A&M in der Lage, Private-Equity-Firmen und Unternehmen bei der Bewältigung aktueller und zukünftiger Herausforderungen zu unterstützen."Sean Peyer (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/sean-peyer), Managing Director der Global Transaction Advisory Group von Alvarez & Marsal in Zürich, betont: "Der Schweizer M&A-Markt erholt sich von den Einbussen im Jahr 2020 infolge der Pandemie. Amaury Bonnaires sowohl lokale als auch globale M&A-Expertise wird unseren Kunden helfen, einen Mehrwert zu schaffen. Sein Hintergrund deckt sich mit dem operativen Erbe von A&M und spiegelt unser Leitbild Leadership, Action, Results wider.""Die ganzheitliche Strategie von A&M, das Engagement, den Fortschritt voranzutreiben, die Abwesenheit von Audit-Konflikten und die praktische Einbindung von Führungskräften sind aus regionaler, paneuropäischer und internationaler Sicht entscheidende Unterscheidungsmerkmale im Markt", so Bonnaire. "Die Kunden wissen, dass A&M in der Lage ist, sie in jeder Phase des Lebenszyklus einer Transaktion zu unterstützen."Über Alvarez & MarsalAlvarez & Marsal (A&M) ist ein nichtkotiertes Unternehmen, das seit seiner Gründung 1983 im Besitz seiner beiden Partner ist und weltweit multidisziplinäre Dienstleistungen anbietet. A&M unterstützt und begleitet private und öffentliche Unternehmen, Verwaltungsräte, Private-Equity-Firmen, Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden, die mit komplexen Herausforderungen wie Restrukturierung, Due Diligence, Transformation und Change-Management konfrontiert sind.Mit mehr als 5.400 Mitarbeitenden weltweit setzen sich die A&M-Teams aus erfahrenen Fachleuten zusammen, die in führenden Unternehmen, Aufsichts- und Regulierungsbehörden operative und finanzielle Führungsverantwortung getragen haben. Seit 2019 ist A&M in der Schweiz in Zürich und Genf vertreten.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie AlvarezandMarsal.com (https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.alvarezandmarsal.com%2F&data=02%7C01%7Cimanhart%40alvarezandmarsal.com%7Cbdfe2ab65993496cfbe808d86c644370%7Cdd5e230fc16549c4957fe203458fffab%7C0%7C0%7C637378525174107914&sdata=YM2ceBeWbKg0Zy8wsgfXGMM%2BOVny9JEYu4B%2F%2BAT9Y8k%3D&reserved=0).Über die Global Transaction Advisory Group von Alvarez & MarsalDie Global Transaction Advisory Group von A&M bietet Investoren und Kreditgebern die Antworten, die für den erfolgreichen Abschluss von M&A Transaktionen erforderlich sind. Sie kombiniert die tiefgründigen operativen, industriellen und funktionalen Ressourcen des Unternehmens mit Expertenwissen in den Bereichen der Finanzen und Steuern, um die wesentlichen Treiber von Transaktionen zu beurteilen. Als größte Beratungsgesellschaft für Transaktionen außerhalb der Big Four unterstützen die global integrierten Teams ihre Kunden Wert über den gesamten Anlagezyklus hinweg freizusetzen. Die Global Transaction Advisory Group des Unternehmens umfasst mehr als 550 Fachleute in 26 Niederlassungen in den USA, Lateinamerika, Europa, der Orient, Indien und Asien. Das weltweite Team verfügt über umfassendes Branchenwissen in verschiedenen Sektoren, einschließlich Life Science, Software & Technologie, Energie und Finanzdienstleistungen.Pressekontakt:PR-Agentur:HBI Helga Bailey GmbHCorinna VossTel.: +49 89 99 38 87 -30aandm@hbi.deOriginal-Content von: Alvarez & Marsal, übermittelt durch news aktuell