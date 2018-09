Alvarez & Marsal erweitert seine globale Präsenz und eröffnet eine Niederlassung auf den Cayman Islands

New York/München (ots) - Das neue Büro verstärkt das bestehendeAngebot im Bereich Insolvenz und RestrukturierungAlvarez & Marsal (A&M), ein weltweit führendes Unternehmen fürprofessionelle Dienstleistungen, hat seine globale Präsenz mit derEröffnung eines neuen Büros auf den Cayman Islands mit dreierfahrenen Experten vor Ort weiter ausgebaut.Alex Lawson wird die Niederlassung als Managing Director und Headof A&M Cayman Islands leiten und zusammen mit Chris Kennedy, ManagingDirector, sowie Barry Lynch, Senior Director, einFull-Service-Angebot für die Restrukturierung alternativer Anlagenfür Unternehmen, institutionelle Investoren, Hedgefonds undPrivate-Equity-Unternehmen anbieten.Das neue Büro auf den Cayman Islands ergänzt die Möglichkeiten vonA&M, Restrukturierungsaufträge parallel zu den USA, Großbritannien,Europa und Hongkong umzusetzen. Die Expansion verstärkt außerdem dieReichweite der Insolvenzberatung von A&M in Großbritannien sowie desAngebots für Abwicklungsberatung. Im Juni 2017 berichtete die CaymanIslands Monetary Authority über internationale Vermögenswerte undVerbindlichkeiten von insgesamt 1,026 Billionen US-Dollar bzw. 1,027Billionen US-Dollar.Bryan Marsal, Mitbegründer und Chief Executive Officer von A&M,sagt: "Die Restrukturierungsberatung ist der Eckpfeiler derA&M-Strategie und unser operatives Erbe. Die Cayman Islands sind diefünftgrößte Finanzgerichtsbarkeit der Welt. Unsere Expansion und diePläne für zukünftiges Wachstum zeigen unser anhaltendes Engagement,die komplexen, internationalen Restrukturierungsbedürfnisse und diedamit verbundenen weltweiten Bewertungsanforderungen in Streitfällenunserer Kunden optimal zu erfüllen."Richard Fleming, Managing Director bei A&M und Leiter derRestrukturierungsabteilung in Europa, fügt hinzu: "Die Präsenz vonA&M auf den Cayman Islands maximiert unseren Wert als Beratung fürunsere Kunden. Das Expertenteam vor Ort verfügt über so vielindividuelle aber auch vereinte Expertise in derRestrukturierungsberatung, dass es unsere Kunden optimal bei ihrenTurnaround-Herausforderungen unterstützen kann."Über Alvarez & MarsalAls Tony Alvarez und Bryan Marsal 1983 ihr Knowhow bündelten undAlvarez & Marsal gründeten, verfolgten sie das Ziel, Betriebsabläufe,Leistungssteigerung und Wertschöpfung nahtlos miteinander zuverknüpfen, um Unternehmen dabei zu helfen, Stagnation in Wachstumumzuwandeln und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Diese Zielsetzungist nach wie vor das Herzstück von Alvarez & Marsal (A&M).A&M ist heute ein führender Anbieter von ganzheitlichenWertsteigerungsprogrammen, Turnaround- und Sanierungsberatung sowieInterims-Management-Lösungen. Weiterhin beraten wir Unternehmen undderen Gesellschafter mit Transaktionsdienstleistungen und Bewertungensowie holistischen und integrierten Beratungsdienstleistungen undDatenanalyse ("Big-Data-Analysen") für forensische Untersuchungen undRechtstreitigkeiten. Wir sind faktengetrieben undhandlungsorientiert. Wir stellen die richtigen Fragen und krempelndie Ärmel hoch, um unsere Kunden ans Ziel zu bringen. Wir finden dierichtige Lösung und setzen sie zur richtigen Zeit auf die richtigeArt und Weise um. Dafür steht A&M.A&M bietet Unternehmen aus allen Branchen weltweitProblemlösungsansätze und Wertschöpfungspotentiale. UnsereSpezialisten sind erfahrene Führungskräfte, erstklassige Berater undBranchenexperten, deren reicher Erfahrungsschatz unsere Mandantendabei unterstützt, aus Veränderungen strategischen Mehrwert zuschöpfen, Risiken zu kontrollieren und bei jedem Schritt eineWertsteigerung zu erzielen.Wenn entschiedenes Handeln gefragt ist, wenden Sie sich an uns:www.alvarezandmarsal.comPressekontakt:HBI Helga Bailey GmbHCorinna Voss / Stefan SchmidtTel.: +49 (0) 89 99 38 87 -30 / -47a&m@hbi.deOriginal-Content von: Alvarez & Marsal, übermittelt durch news aktuell