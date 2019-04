Alvarez & Marsal: Europäisches Festland im Fadenkreuz Aktivistischer Investoren / Aktueller Report zeigt auch die wachsende Bedrohung für deutsche Unternehmen

N.Y./München (ots) - Alvarez & Marsal (A&M), eines der weltweitführenden Consulting-Unternehmen, kündigte heute die Veröffentlichungseines aktuellen A&M Activist Alert an. Die erfolgreiche Studie, dieweltweit Unternehmen untersucht, um die Wahrscheinlichkeit vonInvestoren-Aktivismus zu prognostizieren, erscheint damit bereits zumdritten Mal in Folge. In der aktuellen Untersuchung zeigen sichgleich mehrere interessante Trends.Wo suchen aktivistische Investoren nach ihren Zielen?- Während Unternehmen im Vereinigten Königreich immer noch amhäufigsten davon bedroht sind, Ziel aktivistischer Investoren zuwerden, holt Deutschland schnell auf. Von 17 registriertenFällen, stieg die Zahl auf 23 in den untersuchten letzten vierMonaten.- Aktivisten suchen sich vermehrt Ziele aus dem Industriesektoraus. Damit verfestigt sich der bereit in vorherigen A&M ActivistAllerts aufgezeigte Trend, dass besonders Unternehmen ausgroßen, industriellen oder High-Tech Konglomeraten betroffensind. Firmen aus dem Handelssegment hingegen werden immerseltener zum Ziel, was im Wesentlichen auf die grundsätzlichenHerausforderungen im stationären Handel zurückzuführen ist.- Innerhalb von Konglomeratstrukturen geraten besonders häufigvergleichsweise unterperformante Unternehmensteile in dasFadenkreuz aktivistischer Investoren.Wie laufen die Angriffe ab?- M&A wird immer mehr zu einem wichtigen Instrument füraktivistische Investoren. In den Jahre 2017 und 2018 standendurchschnittlich 12 Prozent der Fälle mit M&A-Aktivitäten inVerbindung. Alleine im ersten Quartal 2019 stieg dieser Anteilbereits auf 19 Prozent - Tendenz steigend.- Das bereits in den vorherigen Untersuchungen festgestellteZeitfenster von kleiner zwei Jahren zwischen "Underperformance"bis hin zum tatsächlichen Aktivismus hat sich bestätigt und alsRichtwert verfestigt.- Der Trend zeigt Käufer substantieller Unternehmensanteile, um soden maximalen Gewinn aus den durch die aktivistischenInterventionen erwirkten "Performance"-Verbesserungen zu ziehen."Alle Anzeichen sprechen dafür, das aktivistische Investmentszunehmend zum Alltagsgeschäft in Europa werden. Zwar ist, trotzsinkender Attraktivität für aktivistische Investoren, Großbritannienimmer noch der am stärksten gefährdete Markt, Deutschland holt indieser Rangliste jedoch mit beeindruckender Geschwindigkeit auf. Dasmuss deutsche Vorstände und Aufsichtsräte sensibilisieren. DennInvestoren-Aktivismus steht häufig nicht im Einklang mit dergegenwärtigen, langfristigen Geschäftsausrichtung. Damit ist es umsowichtiger die Bewegründe von aktivistischen Investoren zu verstehenund Maßnahmen der kurz-/mittelfristigen Wertsteigerung bedienen zukönnen," sagt Patrick Siebert, Managing Director von Alvarez & Marsalund Co-Autor des AAA-Reports.Über den A&M Activist Alert (AAA)Die AAA ist die umfassendste statistische Analyse ihrer Art. DieAnalyse konzentriert sich auf 1.292 Unternehmen mit einerMarktkapitalisierung von 200 Millionen US-Dollar oder mehr, die inGroßbritannien, Deutschland, Frankreich, Skandinavien, der Schweiz,Benelux, Italien und Spanien notiert sind und ihren Hauptsitz haben.Das daraus resultierende Vorhersagemodell prognostizierte erfolgreichdie Mehrheit der Unternehmen, die seit Januar 2015 von Aktivistenangegriffen wurden. Der Bericht wird zweimal jährlich veröffentlicht,
und einzelne Unternehmen können ihre Position auf der Warnlisteüberprüfen, indem sie sich an A&M wenden. 