Aluminium im Körper? BfR-Studie bestätigt bekannte Warnung

Düsseldorf (ots) - Menschen, die möglichst wenig Aluminium in denKörper aufnehmen wollen, müssen vor allem aufpassen, was sie zu sichnehmen. Zusätzlich hilft, sehr saure oder salzige Lebensmittel ehernicht in blanken Aluminiumbehältern zu lagern oder zu verarbeiten;diese langbekannten Hinweise hat eine BfR-Studie nun bestätigt.Aluminium ist das dritthäufigste Element der Erde, findet sichentsprechend in vielen Lebensmitteln. Gesunde Menschen scheiden 99%davon einfach wieder aus. Wer dennoch effektiv aluminiumarm lebenwill, sollte wissen:- Bis zu 60% der aufgenommenen Aluminiumionen gelangen überunbehandelte, unverarbeitete Lebensmittel in den Körper; weitere biszu 40% über Lebensmittelzusatzstoffe.- Wer Aluminiumionen, vor allem bei geschädigter Nierenfunktion,nicht gut ausscheiden kann, isst besser mehr verarbeitete als roheLebensmittel.- Am meisten Aluminium, bis zu 100 Milligramm pro Kilogramm(mg/kg) im Durchschnitt, kann in Teeblättern, Kräutern, Kakao undKakaoprodukten sowie Gewürzen stecken.- Untergeordnete Bedeutung haben Trinkwasser (1-2%) undBedarfsgegenstände aus dem Metall Aluminium, wie Menüschalen oderHaushaltsfolie (1-4%).Die Zusatzrisiken verringert, wer Aluminiumbehälter für saure odersalzhaltige Lebensmittel nicht blank nutzt, sondern beschichtet.Seit vielen Jahren tragen zum Beispiel unbeschichteteAlu-Haushaltsfolien und Menüschalen Kennzeichen wie "nicht für sehrsaure oder sehr salzhaltige Lebensmittel verwenden". Genau dieseWarnung missachtete das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)extra für seine Untersuchung.Die BfR-Forscher packten Sauerkrautsaft, verdünntes Apfelmus undpassierte Tomaten in unbeschichtete Aluminiummenüschalen, bereitetensie darin nach den bei Kantinen, Heimen und Caterern oft genutztenRegeln des "Cook & Chill" zu und hielten sie dann noch lange darinwarm. Am Ende waren die vom Europarat als Grenzwert festgelegten 5 mgje kg Lebensmittel teilweise erheblich überschritten.Im Zweifelsfall auf Nummer SicherZwar stiegen bei der Untersuchung die Aluminiumwerte erst währendder abschließenden Warmhaltephase enorm an. Dennoch empfiehlt derGesamtverband der Aluminiumindustrie allen Caterern und Herstellernvon Fertiggerichten: Gehen Sie im Zweifelsfall mit unbeschichtetemAluminium auf Nummer Sicher.Wer sehr Salziges oder Saures mit Aluminium verbindet, greiftquasi das Metall an. Dabei können Aluminiumverbindungen sich lösenund in das Füllgut eingehen. Dagegen sind Verpackungen aus oder mitAluminium, ob Dosen, Tuben, Kartons, Beutel oder Blister, überwiegendbeschichtet oder lackiert. Dies verhindert Korrosion undgewährleistet, dass das Metall unbedenklich funktioniert: AlsVerpackungswerkstoff bietet Aluminium den dichtesten Schutz, istbesonders schnell zu erwärmen oder zu kühlen - und nach der Nutzungimmer wieder recycelbar.Mehr Informationen:Grafik zur oralen Aufnahme von Aluminiumhttp://ots.de/uVToPGDA aktuell - Sonderausgabe Aluminium und Gesundheithttp://ots.de/C9QkyPressemitteilung des BfRhttp://ots.de/ooIHlGDA-Fachkommentar zur BfR-Studiehttp://ots.de/mU24S