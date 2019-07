Aluhütten von Trimet gingen vom Stromnetz

ESSEN (dts Nachrichtenagentur) - Die kritische Lage am Strommarkt hat auch zur Abschaltung von Aluhütten geführt. "Trimet hat die Netzbetreiber am 6., 12. und 25. Juni bei der Sicherung der Stromversorgung unterstützt, indem die Aluhütten in Essen und Voerde jeweils für kurze Zeit vom Netz genommen wurden", sagte ein Trimet-Sprecher der "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe). Für "bis zu einer Stunde" sei das möglich.

"Solche Eingriffe im Rahmen der Verordnung zu abschaltbaren Lasten werden immer häufiger", so der Sprecher weiter. Mit seinen drei Aluminiumhütten steht Trimet für rund ein Prozent des deutschen Strombedarfs.

