Altus -Canada: Ist es vollbracht?

Für die Aktie Altus -Canada stehen per 02.02.2020, 05:23 Uhr 43.33 CAD an der Heimatbörse Toronto zu Buche.

Die Aussichten für Altus -Canada haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Altus -Canada-Aktie ein Durchschnitt von 36,94 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 43,35 CAD (+17,35 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (40,08 CAD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+8,16 Prozent Abweichung). Die Altus -Canada-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Altus -Canada erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Altus -Canada in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Altus -Canada haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Altus -Canada bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Altus -Canada-Aktie abgegeben. Davon waren 4 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Altus -Canada-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Altus -Canada vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 39,5 CAD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -8,88 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (43,35 CAD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Altus -Canada somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.