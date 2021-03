Altus -Canada: Was wird das noch werden?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Altus -Canada. Die Aktie notiert im Handel am 07.03.2021, 03:52 Uhr, an ihrer Heimatbörse Toronto mit 59.39 CAD.

Die Aussichten für Altus -Canada haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Altus -Canada ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt () aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 66,44 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 115 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 30,88 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Altus -Canada als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Altus -Canada vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 44,38 CAD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -25,28 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 59,39 CAD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

3. Dividende: Altus -Canada schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,05 % und somit 3,43 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 4,48 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Altus -Canada?

Wie wird sich Altus -Canada nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Altus -Canada Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Altus -Canada Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken