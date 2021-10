Altria und Philip Morris-Aktien: Warum sie heute niedriger gehandelt werden!

Überblick

Altria Group Inc (NYSE:MO) und Philip Morris International Inc (NYSE:PM) notieren am Donnerstag niedriger, nachdem die Internationale Handelskommission der USA entschieden hat, dass die Unternehmen den Verkauf und die Einfuhr des IQOS-Tabakheizgeräts aufgrund von Patentverletzungen gegen Reynolds American stoppen müssen.

Die US International Trade Commission stellte in ihrer Entscheidung fest, dass das IQOS-Gerät zwei Patente von Reynolds American verletze.

