Altria: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Altria, die im Segment "Tabak" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 25.09.2018, 02:44 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 61,08 USD.

Nach einem bewährten Schema haben wir Altria auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Derzeit schüttet Altria höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Consumer Products. Der Unterschied beträgt 3,09 Prozentpunkte (5,24 % gegenüber 2,15 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

2. Technische Analyse: Die Altria ist mit einem Kurs von 62,55 USD inzwischen +5,04 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Buy". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Hold", da die Distanz zum GD200 sich auf +1,16 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Altria als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 12 Buy, 3 Hold, 0 Sell. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 73,02 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 16,74 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 62,55 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".