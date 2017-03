Altria: Nach dem Rücksetzer ein Kauf?

Lieber Leser,

die Aktie von Altria gehört zu den Lieblingen der Anleger am Aktienmarkt. Neben der starken Performance der letzten Jahre sind zudem Rücksetzer von mehr als 10% extrem selten in der Altria-Aktie. Dies verdeutlicht, wie zuversichtlich die Anleger in Bezug auf diese Aktie sind. In den letzten 2 Handelstagen verlor die Aktie allerdings deutlich. Sie notiert nun knapp 4% unter dem Allzeithoch. Grund genug die fundamentalen Fakten des Tabakkonzerns zu begutachten.

Faktencheck:

Für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont sind vor allem die Kapitalrenditen von sehr hohem Interesse. Hier kann Altria überzeugen. Die bereits hohen Kapitalrenditen konnten in den letzten Jahren stetig weiter erhöht werden. Die Gesamtkapitalrendite liegt bei 36,2%.

Allerdings ist der Wert für das abgelaufene Geschäftsjahr durch den Effekt der Veräußerung von Anteilen an SABMiller nicht aussagekräftig. Ohne diesen Effekt liegt die Gesamtkapitalrendite bei rund 16%. Die Margen des Konzerns sind ebenfalls auf einem hohen Level. Die Marge des operativen Geschäfts liegt bei 45,3%. Das Unternehmen ist zudem nur moderat verschuldet. Derzeit muss das operative Jahresergebnis 3 mal aufgewendet werden, um die langfristigen Verbindlichkeiten bedienen zu können.

Bewertung:

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf Basis des geschätzten Gewinns für 2017 liegt bei 22,4. Damit liegt dieser Wert deutlich über dem historischen Durchschnitt (18,7). Das Kurs-Buchwert-Verhältnis liegt aktuell bei 11,2.

Fazit:

Die Altria-Aktie ist derzeit noch etwas überbewertet. Anleger sollten meiner Meinung nach auf weitere Kursrückschläge hoffen. Hier bietet sich der Bereich unter 70$ an.

Ein Beitrag von Christian Bauduin.